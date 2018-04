Bom Jesus do Galho é contemplado com kit patrulha mecanizada

BOM JESUS DO GALHO – O município de Bom Jesus do Galho acaba de ser contemplado com um kit patrulha mecanizada, composto por um composto por um trator de roda, carreta com capacidade para quatro toneladas e grade aradora. Os equipamentos, avaliados em R$ 98 mil, foram recebidos na tarde da última quinta-feira (5) no setor de obras da Prefeitura Municipal.

O kit, que será utilizado nos serviços de recuperação de solos, preparo de áreas para plantio, tratos culturais, colheita, construção, recuperação e conservação de estradas vicinais, “vem animar e tornar mais forte a agricultura familiar em nosso município”, comenta o prefeito municipal, Willian Batista de Calais.

O benefício foi requisitado ao Governo do Estado pelo Chefe do Executivo de Bom Jesus, juntamente com o Departamento Municipal de Agricultura. “Essa é uma importante conquista para a nossa comunidade que tem uma forte vocação agrícola”, disse o prefeito Willian. Para que o município conseguisse o kit, Willian contou ainda com o apoio do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão, e da Emater, que desenvolve no município ações integradas com a Gestão Municipal.

PRODUTIVIDADE

De acordo com o Estado, a oferta de mecanização aos municípios contribui para a redução da falta de mão de obra no campo, aumenta a produtividade e a renda dos agricultores familiares.

Além disso, os equipamentos contribuem para a preservação ambiental, uma vez que reduz a erosão das áreas agricultáveis e assoreamento dos cursos d’água e das nascentes. Gerida pelas associações de produtores rurais, a iniciativa também fortalece o associativismo e cooperativismo.

Ao todo, 27 municípios foram contemplados com os equipamentos que estão inseridos no programa Tecnocampo, ação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que busca formular, implementar e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, viabilizando o acesso a informação, tecnologia, assistência técnica e social.

Mais um veículo para o município

Outro benefício conquistado pelo governo bonjesuense para a agricultura do município foi uma picape Strada, adquirida por meio de emenda do deputado federal Ademir Camilo. O veículo foi entregue ao prefeito Willian, durante encontro com o parlamentar, na tarde da última sexta-feira (6), em Belo Horizonte. “Podemos dizer que tivemos uma semana abençoada para a nossa Agricultura, por essas grandes conquistas, que vão beneficiar grandemente os nossos agricultores rurais”, sublinhou Willian. Só neste ano, seu governo adquiriu 11 veículos zero quilômetro para atender a rede pública de serviços, incluindo ambulâncias, ônibus escolares, dentre outros automóveis.