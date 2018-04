Bom Jesus do Galho, referência em gestão do Bolsa Família, é destaque em Angelândia

BOM JESUS DO GALHO – O gestor do Bolsa Família do município de Bom Jesus do Galho, Cézar Moreira, acaba de receber felicitações da cidade de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, por sua participação no 1° Fórum do Cadastro Único do Bolsa Família. O evento, promovido no último dia 22, no município conhecido como a Terra do Café, reuniu cerca de mil beneficiários do Bolsa Família no ginásio poliesportivo da cidade.

O Fórum teve como objetivo esclarecer para o público as dúvidas sobre condicionalidades do programa. “Muitas famílias que tiveram seu benefício suspenso precisaram compreender os motivos pelos quais isso ocorreu a fim de buscar uma solução para reaver seus direitos. Essa foi a proposta do evento – orientar as pessoas, até mesmo informá-las sobre os motivos que, porventura, impedem sua permanência no Bolsa Família”, comenta Cézar.

Segundo ele, Bom Jesus do Galho se destaca por gerir com responsabilidade o programa, “um fato reconhecido na região e fora também, o que motivou esse convite”, frisou o gestor.

Cézar lembra que uma auditoria feita pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) identificou “indícios de inconsistência cadastral” nos dados sobre mais de 2,5 milhões de famílias que recebiam o benefício do Programa Bolsa Família, o que levou ao bloqueio de cadastros. “Então, nossa cidade sai na frente quando cuida de orientar as pessoas sobre a importância de estar em dia com as informações a serem repassadas ao nosso setor de gestão. Além do mais, é preciso que os dados sejam verdadeiros. Essas orientações foram as que repassamos para munícipes de Angelândia”, disse Cézar.