Prefeitura de Ubaporanga realiza cursos de capacitação em parceria com o Senar e Sindicato Patronal

UBAPORANGA – A prefeitura de Ubaporanga, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Sindicato Patronal, está ofertando cursos de capacitação à comunidade. O primeiro foi o curso de segurança no trabalho, que foi ministrado pelo engenheiro sanitarista e ambiental, especialista em segurança do trabalho, Ricardo Rossoni de Lima.

A capacitação foi gratuita, no intuito de agregar conhecimentos e melhor aceitação no mercado de trabalho, além de complementar a grade curricular dos munícipes. Grasiano da Silva Santos, 29 anos, participou do curso e disse que mudou seu pensamento sobre a segurança no trabalho. “A experiência me trouxe uma visão da importância da segurança tanto no ambiente de trabalho, quanto no lar ou onde estivermos. O curso nos traz senso crítico para analisarmos toda atitude em qualquer situação de risco”.

O município pensando em capacitar a comunidade, já conta com mais dois cursos, sendo um sobre prevenção de acidentes, com carga horária de 32 horas/aula e outro sobre cuidados básicos com idosos, com carga horária de 40 horas/aula, que estão sendo realizados nesse mês.

Segundo o prefeito Gilmar de Assis, parceria da prefeitura com o Senar e Sindicato Patronal está sendo um sucesso, “e só tem a acrescentar cada vez mais conhecimento para a comunidade e outros cursos serão realizados no decorrer do ano”.