Emater entrega relatório anual de ações ao prefeito de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Na semana passada, o chefe do Executivo Municipal, Willian Batista de Calais, recebeu em seu gabinete a visita do engenheiro agrônomo do escritório local da Emater-MG, Geraldo Assis de Carvalho, e da extensionista, Maria Ellieci dos Santos Lopes. Durante o encontro, os representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural entregaram ao prefeito o Relatório de Atividades desenvolvidas pela Emater ao longo de 2017.

O documento, segundo Geraldo, tem como propósito apresentar as ações realizadas no município e os resultados alcançados com as iniciativas, nas dimensões econômica, social e ambiental. “Por meio do Relatório, o poder público e as lideranças locais podem analisar a qualidade dos serviços prestados e do impacto do trabalho da Emater no desenvolvimento de Bom Jesus do Galho”.

Ao todo, foram beneficiados 428 agricultores familiares, além de outros 16 que não se enquadram nessa categoria, 117 pessoas que integram o público urbano e 12 organizações. Também foram assistidos pela Emater 7 associações de produtores-agricultores, 7 associações comunitárias rurais, 1 Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 9 grupos envolvidos com as compras coletivas e 22 grupos de produção realizando gestão coletiva, como agroindústria, tanques comunitários, equipamentos coletivos, dentre outros.

Entre as muitas ações relacionadas no documento, estão atividades de Bovinocultura, Cafeicultura, Avicultura, Organização de atividades de mercado, Crédito rural.

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, um dos destaques do Relatório, rendeu mais de R$ 90 mil em recursos para agricultores familiares do município, “um valor importante proveniente da comercialização dos produtos locais”, sublinha Ellieci. Ela destaca ainda o Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, que rendeu mais de R$ 70 mil aos agricultores.

Análise de solos, atestados de produção e outros serviços técnicos também foram relacionados, além do Desenvolvimento sustentável das Unidades Familiares de Produção de Café, cursos sobre a construção de caixas secas para armazenamento de água e conservação de estradas em lavouras e atividades de recuperação das Áreas de Preservação Permanente de Nascentes. Cursos de processamento de alimentos, como da cana-de-açúcar, para melhoria da qualidade dos produtos e adoção de boas práticas de produção e elaboração de novos produtos completam o relatório, que foi recebido com alegria pelo prefeito, segundo manifestou. “Só temos que agradecer à Emater por essa parceria que tem trazido ótimos resultados para o nosso município”, disse o prefeito Willian.

O chefe do Executivo sublinhou que, graças à Emater, o Governo Municipal, por meio de seu Departamento de Agricultura, pode colaborar para com o desenvolvimento rural, “busca atender nosso município nas pequenas, médias e grandes propriedades e assegurar a permanência do homem no campo, tendo qualidade de vida e aumento da renda para si e suas famílias”.