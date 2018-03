Pesagem do Bolsa Família começa na próxima segunda

BOM JESUS DO GALHO – Começa no próximo dia 2 e vai até o dia 6 de abril, a pesagem de crianças de zero a 7 anos, mulheres de até 49 anos e gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família. A atividade será desenvolvida sempre de 7h30 às 10h30 e de 13 às 16h30, nos PSFs do centro da cidade, da Vila Ozanan, do Quartel do Sacramento, do Revés do Belém, de São José do Porto, do Palmeiras, do Iguaçu e do Passa Dez.

Conforme informa o gestor do Bolsa Família, Cézar Moreira, todos devem comparecer para o acompanhamento obrigatório nas unidades de saúde. “É importante ainda que os beneficiários fiquem atentos aos prazos estabelecidos pelo programa e cumpram a data limite para se pesar. Caso esses prazos não sejam cumpridos, o benefício é bloqueado ou suspenso”, observa Cézar.

Ao todo, mais de 1.500 famílias são beneficiárias do programa em Bom Jesus e devem ser acompanhadas pelo Departamento Municipal de Saúde.

ACOMPANHAMENTO

O objetivo da pesagem, segundo explica Cézar, é realizar o acompanhamento do estado nutricional dos beneficiários do programa. “Para efetuar a pesagem, é necessária a apresentação do cartão do Bolsa Família, da caderneta de vacinação, do documento de identidade e do cartão da gestante, além do cartão do Sistema Integrado de Saúde (SIS)”, explica o gestor do programa.

De acordo com ele, outros requisitos para que os inscritos no Bolsa Família não tenham o seu benefício suspenso são, além da pesagem e manutenção do calendário de vacinação das crianças de 0 a 7 anos atualizado, é manter crianças e adolescentes de 6 a 17 anos na escola; onde sua frequência mínima precisa ser de 85% (alunos de 6 a 15 anos) e 75% (16 a 17 anos).”Efetuar o recadastramento dos dados a cada dois anos no setor municipal responsável pelo Programa também figura entre as condicionalidades”, arremata Cézar.