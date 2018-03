SAÚDE E BEM-ESTAR

Secretaria promove uma série de atividades na Semana de Combate à Tuberculose e Feliz Idade celebra a Páscoa no poliesportivo

BOM JESUS DO GALHO – Ações desenvolvidas em Bom Jesus do Galho têm procurado conscientizar a população sobre os cuidados relativos à saúde e também proporcionar bem-estar ao cidadãos. Na semana passada, dois movimentos foram promovidos nesse sentido – a comemoração da Páscoa pelo grupo Feliz Idade e a Campanha de Combate à Tuberculose.

PÁSCOA

O grupo de terceira idade da sede, Feliz Idade, comemorou a Páscoa na última quinta-feira (22) no ginásio poliesportivo. A festa, promovida pela coordenação do grupo, com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e por meio do Departamento Municipal de Assistência Social, reuniu mais de 50 pessoas.

Além de se divertir, o grupo refletiu sobre o verdadeiro significado da Páscoa, uma ação conduzida pela educadora física, Mônica Leandro, coordenadora do Feliz Idade. Segundo ela, a celebração teve como propósito estimular ainda mais as relações de afeto entre os integrantes do Feliz Idade. “Por meio das mensagens cristãs, motivamos as pessoas a amar mais, ser mais perdoadoras, seguindo os conselhos de Jesus para o mundo”, sublinhou Mônica.

O evento contou com a participação do diretor da Assistência Social, Jéferson Melo, que abriu a festa desejando Feliz Páscoa ao grupo.

Após as atividades, incluindo aferição de pressão arterial e diálogos sobre a saúde do grupo, os idosos participaram de um coquetel e receberam chocolates embalados em pacotes decorados com motivos pascais.

SAÚDE

Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde realizou, em todas as unidades de saúde da sede e da zona rural, uma série de ações educativas a fim de orientar a população sobre a importância da prevenção e combate à Tuberculose, logo que surgem os primeiros sinais.

A campanha culminou com a promoção de atividades na praça Padre Dionísio, na manhã de sexta-feira (23), como palestra sobre a doença e distribuição de panfletos explicativos sobre a Tuberculose.

Segundo a coordenadora do PSF do centro da cidade, a enfermeira Mércia Santos, o grande problema da Tuberculose é sua subnotificação, que dificulta a identificação e cura dos pacientes.

Mércia destaca que a Tuberculose tem cura, mas requer um diagnóstico médico. “Por isso, as pessoas precisam estar atentas aos sinais”, aconselha, acrescentando que, “caso o paciente perceba algum sintoma da doença, que procure um médico imediatamente”.

Conforme ensina Mércia, a maioria das pessoas infectadas com a bactéria que causa a tuberculose apresenta alguns sintomas, como tosse (às vezes, com sangue), perda de peso, sudorese noturna e febre”.

Em sintonia com as orientações de Mércia, a coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Gianne Sandra Soares Ferreira, destacou a importância das pessoas recorrerem ao médico assim que sentirem algum sintoma da doença. “A pessoa que sofre de tuberculose pode sentir dores no peito, dores ao respirar, tosse com sangue ou crônica, fadiga, febre, perda de apetite, suor noturno ou suor, perda de peso ou perda de peso não intencional severa. Também é comum a presença de catarro ou inchaço dos gânglios”, completa.

O evento promovido na praça Padre Dionísio, que teve como principal público-alvo os participantes do Hiperdia, programa destinado aos pacientes hipertensos e diabéticos, contou com o apoio do Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família).