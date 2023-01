VALEU, DINAMITE

Um domingo dos mais triste para quem é apaixonado por futebol. Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, perdeu a batalha para o câncer, e irá brilhar na seleção do céu. Quando criança, tive a oportunidade de vê-lo jogar a poucos metros dos meus olhos. O grande time do Vasco esteve em Caratinga para um amistoso contra o Esporte Clube Caratinga. Roberto já veterano, Romário (que fez um dos gols) no início da carreira, Geovani e tantos outros craques. Porém, tivemos um quadrangular das escolinhas do Caratinga. A final entre time A e B foi a preliminar desse amistoso. Foi uma noite mágica. Bem diante dos meus olhos, assisti a tudo da beira do gramado. Um craque que conhecia apenas através das figurinhas da seleção brasileira e a revista PLACAR. Na foto, Roberto Dinamite é entrevistado pelo saudoso radialista Nailton Gomes da Rádio Caratinga. Eu, depois do jogo, cercando o ídolo com os olhos brilhando em busca de um autógrafo.

Quem me conhece, pode se perguntar: “Uai, mas o Rogério não é flamenguista desde criança?”. Sim! Sou FLAMENGUISTA antes mesmo de nascer. Mas, sou também de uma geração que se apaixonou por FUTEBOL. Uma geração que aprendeu a respeitar e a enxergar o oponente como adversário e nunca como inimigo. Roberto Dinamite é sim um dos meus ídolos de infância. Assim como: Reinaldo do Atlético, Luizinho do Atlético, Assis e Romerito do Fluminenses…Vá em paz Roberto Dinamite!

Campeonato de futebol amador mais importante de toda região, o mais tradicional e charmoso da Zona da Mata e Leste de Minas, o certame promovido pela Liga Caratinguense de Desportos já tem data. 9 de julho é a data prevista para a bola rolar na 45° edição do Campeonato que é disputado desde 1965. Interessados em disputar a competição já começaram a se manifestar. A expectativa é de um disputa ainda mais intensa.