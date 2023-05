UM SENHOR PRESENTE-8

Pecado é Coisa Séria?

Para muitos, pecado é assunto de outra era, e por isso, ultrapassado.

Conversando com minha filha, uma psicóloga muito competente, ela me contou que em suas inúmeras consultas com pessoas de todas as idades ela pôde constatar que isso não é bem assim. A maioria dos seus pacientes tem esse problema, e principalmente, de pecar contra si mesmo.

Contra si mesmo – como assim?

A epidemia mais séria atualmente nos Estados Unidos – e com certeza, em muitos outros países – é a solidão.

Por quê?

Esquecemos, desaprendemos a nos relacionar. Nos isolamos, e gastamos tanto tempo com as centenas de apps da mídia social, além da vasta oferta de novelas com os mesmos problemas – morte trágica, traições – casais que não tem nada no coração e que se esvaziam mutuamente, ao ponto de chegar a extremos, a violência, assassinato e/ou ao suicídio.

O “Dr. Trauma”, Gabor Maté, segundo minha amiga, fala também sobre as doenças do século. Outra é a mentira: se mentirmos para uma criança, essa mentira ficará impregnada nela para o resto de sua vida.

Alguém duvida que a mentira é algo errado?

Caso recente nos Estados Unidos: A maior rede de TV (do mundo!) pagou mais de 780 milhões de dólares num processo sobre as eleições presidenciais de 2022. Seu principal apresentador, Tucker Carlson, inventava as mentiras e todos os outros apresentadores tinham de defendê-las nos programas – mentira sobre mentira… O ex-presidente Trump NÃO ganhou, não!

Nascemos com a capacidade de imaginação e a habilidade de fazer escolhas, que são características divinas em cada um de nós.

Assim, pecar, em sua essência, reflete essa habilidade ou inclinação para fazer algo mau, errado. Por outro lado, uma pessoa é justa porque decide, escolhe não fazer o mal, mas sim, o bem.

Nosso Criador tomou todas as providências desde o início para essa nossa conta de pecado, de nossas escolhas erradas, que não para de crescer.

Contudo, Deus não nos joga numa missão sem nos preparar devidamente.

Ter o pecado expiado é estar livre dele. Esta é a função maior do sangue de Jesus: de nos livrar, limpar dessa escravidão e sujeira de atos errados!

Talvez você está carregando por aí uma culpa.

Você precisa se livrar deste peso morto!

Jesus nos ensinou: … e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.

Pecado não serve pra ser carregado por aí.

Tenha certeza: Assim como ele falou àquele doente, Os seus pecados estão perdoados…, assim ele fala hoje com você.

Entregue, pois, esse fardo, ou peso morto, para ele!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum E-mail: [email protected]