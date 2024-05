PC de Inhapim apreende 40 tabletes de maconha enterrados em loteamento

INHAPIM- A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Polícia Civil em Inhapim, nessa sexta-feira (10), após o recebimento de informações anônimas sobre o armazenamento de drogas, apreendeu 40 tabletes de maconha, e materiais utilizados na embalagem de drogas enterrados em um loteamento.

A unidade policial foi informada por colaboradores anônimos que havia uma carga de drogas escondidas em uma parte específica de um loteamento na cidade, ocasião em que foram repassadas informações detalhadas sobre o local do esconderijo utilizado pelos traficantes.

De imediato, os investigadores de polícia compareceram ao local para verificarem a procedência das informações e encontraram os materiais enterrados acondicionados em sacolas.

A equipe policial notou que os responsáveis utilizaram vegetação seca por cima da terra para dificultar o encontro das substâncias.

Em diligência nas imediações do local onde os materiais foram encontrados, não foi possível localizar nenhum suspeito. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a autoria do fato e suas circunstâncias.