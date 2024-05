Preso autor do crime que chocou a região

Indivíduo que matou jovem em Matipó estava com mandado de prisão em aberto por um crime de estupro com tentativa de homicídio praticado em Barueri/SP

MANHUAÇU – Foi preso na tarde desta terça-feira (7), um indivíduo, 46 anos, acusado de ter matado Lavínia Scarlet Torres de Oliveira, 25 anos. O crime foi registrado no domingo (5) na zona rural de Matipó. Este indivíduo estava com mandado de prisão em aberto por um crime de estupro com tentativa de homicídio, praticado em Barueri/SP

AS BUSCAS

Desde a manhã de domingo, uma jovem do município de Matipó estava desaparecida, e assim que este fato chegou ao conhecimento da PM, na manhã de segunda-feira (6) foram iniciadas as buscas para tentar localizar a jovem. Segundo familiares, Lavínia residia no córrego Cascatas e teria sido vista pela última vez por volta das 12h30 de domingo, e teria saído de casa sozinha em sua bicicleta, após fazer compras em um supermercado da cidade.

A PM conseguiu levantar imagens de câmeras de segurança que indicaram por onde a jovem teria passado. As imagens mostram que a jovem passou de bicicleta as 10h16 sentido a cidade de Matipó e as 11h43, a jovem retornou pelo mesmo local sentido a Caputira, local de acesso a residência dela na zona rural. Também foi levantado que por volta de 12h30, uma mulher teria visto a jovem na estrada principal ainda com sua bicicleta.

Com tais informações a PM conseguiu capturar uma imagem de câmeras de vídeo monitoramento, onde um suspeito aparece na bicicleta da jovem, ainda no domingo, e posteriormente a PM levantou a informação de que o suspeito teria embarcado em um ônibus, com a bicicleta, para Manhuaçu.

Diante de tais informações, após incansáveis diligências da Polícia Militar, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e familiares da vítima, o corpo da jovem foi localizado em uma estrada de lavoura nesta terça-feira. O cadáver apresentava sinais de violência.

A Perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.

PRISÃO

Ainda na manhã desta terça-feira, a bicicleta da jovem foi localizada por equipes da PM, no bairro Bom Pastor em Manhuaçu.

Todos os esforços da Polícia Militar na área do 11º Batalhão foram direcionados para a prisão do autor deste crime, que foi detido em um ônibus no distrito de Ponte do Silva (Manhuaçu).

Após a divulgação do fato para a comunidade, a PM recebeu várias denúncias, e uma delas informava que um homem com as características semelhantes das que foram divulgadas teria sido visto em um ônibus que seguia de Luisburgo para Manhuaçu.

Após a PM efetuar sua prisão, o indivíduo confessou o crime, mas não revelou a sua motivação. O autor é oriundo da Bahia e estava na região por conta do período de colheita de café.

ANTECEDENTE

Este indivíduo tem antecedente criminal. Ele estava com mandado de prisão em aberto expedido pela justiça paulista por crime da mesma natureza praticado em Barueri, sendo estupro com homicídio tentado. Nas redes sociais, ele se identifica como morador de rua e que não tinha contato com a família há muito tempo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para ser ouvido. O suspeito deverá responder por latrocínio (roubo seguido de morte).