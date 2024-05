Mãe

No suave abraço da aurora, mãe, és luz,

No cântico das aves, teu amor reluz,

Em cada gesto, em cada olhar, ternura sem fim,

Teu legado de amor ecoa além do tempo, em mim.

No colo que acalenta, seguro e sereno,

Reside um universo de afeto pleno,

Tu és a fortaleza nos dias de dor,

A paz que acalma, o sorriso do amor.

Mãe presente, anjo guardião em terra,

Tu és a força que guia, que encerra

Em si a beleza da vida, em cada amanhecer,

Teu amor incondicional jamais irá perecer.

E às mães que vagueiam no etéreo céu azul,

Guardiãs invisíveis, num amor sem igual,

Vosso legado perdura, como estrelas a brilhar,

Em nossos corações, eternamente a pulsar.

Mães, baluartes da vida, faróis de esperança,

Vossos ensinamentos ecoam na bonança,

Em cada gesto de amor, em cada palavra de afeto,

Permanece o laço eterno, indestrutível afeto.

No Dia das Mães, celebremos com gratidão,

A presença, o legado, a bênção da doação,

Às mães que trilham conosco o caminho da vida,

E às que nos guiam do céu, em paz desmedida.

Mães, sementes de amor, flores em jardins,

Vossas histórias, vossos gestos, são divinos matizes,

Em cada verso, em cada gesto de ternura,

Homenageamos a essência pura da maternidade, tão pura.

Que o Dia das Mães seja um hino de amor e gratidão,

Às que estão conosco e às que partiram na amplidão,

Em cada batida do coração, em cada suspiro de saudade,

Mães, eternas em nossas vidas, em toda a sua verdade.