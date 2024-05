Polícia Federal combate fraude em contratação emergencial de obra na BR-262, em Abre Campo

Operação Empáfia apura prejuízo ao erário superior a R$ 7 milhões

Ipatinga/MG – A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União – CGU, deflagrou nesta quarta-feira (8/5) a Operação Empáfia que apura fraudes na contratação emergencial de empresa sem capacidade técnica para execução de obra na rodovia BR 262, em Abre Campo. A construção começou em fevereiro de 2022, após um deslizamento de terra interditar a rodovia, na altura do km 96,4.

Está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão em 14 salas de um mesmo endereço comercial na cidade de Belo Horizonte/MG.

A obra contratada colapsou poucos meses após o término da construção, o que causou um prejuízo ao erário superior a 7 milhões de reais. O trabalho de investigação foi realizado pela Polícia Federal em conjunto com a CGU e com o apoio do Ministério Público Federal.

O objetivo é aprofundar as investigações dos crimes relacionados às fraudes na licitação e na execução do contrato celebrado entre o DNIT e a empresa contratada para realizar a construção de cortina atirantada, que é uma estrutura em concreto armado para a contenção de encostas.

Durante a investigação foi elaborado Laudo Pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística da PF e realizada auditoria pela Controladoria-Geral da União e os quais identificaram diversas irregularidades no processo de dispensa de licitação.

Os investigados poderão responder por crimes relacionados a lei de licitações, peculato e corrupção, cujas penas são superiores a dez anos de prisão.