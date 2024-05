Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo celebra Dia das Mães

CARATINGA- Dia especial na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, Bairro Esplanada, em Caratinga, com a comemoração do Dia das Mães. Os estudantes realizaram apresentações artísticas e ainda aconteceu a premiação do projeto “Pequenos Escritores”.

Jaqueline Lacerda é mãe de Giovana Mendes Lacerda, 8 anos de idade. Da plateia, ela vibrava com a apresentação da filha. “Estou muito feliz e emocionada. Faço questão de vir, ela é tudo pra mim, tudo que tenho nessa vida de mais importante”.

Giovana, por sua vez, fez questão de deixar uma mensagem especial para a mãe, destacando suas qualidades e o quanto tem aprendido com Jaqueline. “Emocionante. Amo muito ela. Ela é bonita, trabalhadora, ela gosta muito de mim e da minha irmã, passeia comigo e minha irmã, por isso amo muito ela. Aprendi com ela a ser educada, a estudar e ter responsabilidade”.

Inara Ferreira é mãe de Lucas, 8 anos de idade. Ela também fez questão de acompanhar a apresentação e disse que ficou encantada com a homenagem. “Muito bom, gratificante, ele não queria participar que é muito tímido. Mas, depois ele veio, dançou direitinho. Seguirei pra não chorar, foi muito lindo. Ele é atleta, pratica Jiu-Jitsu, participa de vários campeonatos aqui e fora do Estado, inclusive vai participar aqui também dos Jogos Estudantis. Muito orgulhosa dele”.

A diretora Jânia Garcia explica que o objetivo foi alcançado, aproximando as crianças das famílias, tornando a escola ambiente cada vez mais acolhedor. “Nesse projeto, buscamos trazer a família para dentro da escola. E é um momento que não podemos deixar de homenagear as mães. Aproveitamos a oportunidade também para falar do nosso projeto Pequenos Escritores, desenvolvido por quarto e quinto ano, trabalhando sobre o lugar onde moram. Eles fizeram poemas e hoje fizemos a premiação para os destaques. As crianças dedicam, as famílias participam e gostam muito desse tipo de trabalho. Então, vamos continuar”.