A família da Sra. Regina Latini Bitaraes ,comunica com profundo pesar o seu falecimento ocorrido ontem no dia 09/05/2024.

A Cerimônia de despedida teve início as 08:00 na Capela Santuário. Sepultamento hoje às 16:00 em Caratinga.

A família e amigos enlutados as nossas sinceras condolências.