Mãe – maior tesouro da vida

Comemorar o dia das mães é preciso. Não podemos deixar passar em branco um momento de carinho maior para quem representa o amor maior.

Todo dia é dia da mãe, mas ter um dia especial para ela é muito importante, pois no dia a dia, na correria da vida, não se pode parar e abraçar com ternura, dizer palavras que traduzam o nosso afeto, dar um presente que fale de nossa gratidão.

Um dia dela é um dia especial.

Pensar na mãe e percorrer o caminho dela ao lado dos filhos. Dá a vida, ensina os primeiros gestos e as primeiras palavras. O acalanto que só a mãe sabe fazer com cantigas que a lembrança registra e a saudade busca. Amamenta com seu leite que é vida e saúde. Com carinho imenso conduz a vida dos filhos com olhar de proteção e zelo.

Na doença ou nas tristezas dos filhos, a mãe chora junto e reza sem parar. A dor deles, fere mais a ela, que faz das lágrimas sua prece mais urgente.

O lugar mais colorido do coração da mãe é para guardar os filhos, como se ali ela pudesse protegê-los dos perigos.

Nenhum amor pode se comparar ao amor de mãe por ser verdadeiro e inteiro. A felicidade dela é ver a felicidade dos filhos, por isso sua vida se encerra nos filhos.

Mãe é proteção contínua, é bênção de poder infinito, é a presença de Deus do nosso lado. Mãe é tudo. Mãe é um milagre inventado por Deus, por isso é perfeito como tudo o que Ele cria.

Atualmente, estudiosos, psicólogos e professores estão ressaltando o valor da família. No mundo de hoje, estamos certos de que só na família podemos receber os valores que vão nortear nossa existência feliz. E ao focalizar o valor da família, sobressai a figura da mãe. No colo dela recebemos a educação do lar com ensinamentos para a vida toda. É a mãe que mais convive com os filhos na intimidade. É por meio de seu carinho e exemplo que nosso caminho se faz.

Um poema do poeta Martins Fontes para homenagear essa figura única que merece nosso carinho, nossa gratidão.

Minha mãe

Beijo-te as mãos que sobre mim se espalma,

Para me abençoar e proteger,

Teu puro amor o coração me acalma

Provo a doçura de teu bem-querer.

Se tua mão beijei, a minha palma olho,

Analiso linha a linha a ver

Se em mim descubro um traço de tua alma,

Se existe em mim a graça de teu ser.

E o M gravado sobre a mão aberta,

Pela sua clareza me desperta

Um grato enlevo que jamais senti

Quer dizer Mãe esse M tão perfeito,

E com certeza em minha mão foi feito

Para quando eu for bom pensar em ti.

Para o dia da mãe ser perfeito, não podemos nos esquecer do abraço, do presente e das palavras que possam traduzir o nosso amor.

Feliz dia das mães para todas as mães de minha terra. Luzes de Deus no caminho de todas.