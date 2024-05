Mulher é presa depois de furtar cartão de idosa para fazer compras

CARATINGA – Uma mulher, 50 anos, foi presa nesta quarta-feira (8) após furtar o cartão de uma idosa, 90 anos, e fazer compras.

A Polícia Militar de Minas foi acionada para atendimento de uma ocorrência de furto envolvendo uma idosa. Segundo relatos da filha da vítima, uma prestadora de serviços domésticos, que trabalhava na residência, teria furtado o cartão bancário da idosa e realizado compras em estabelecimentos comerciais de Caratinga.

Após o acionamento, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu à loja informada, onde teve acesso às imagens das câmeras de segurança. As filmagens mostraram a mulher que teria efetuado a compra utilizando o cartão da vítima, sendo prontamente reconhecida pela solicitante como a prestadora de serviços que trabalhava na residência da idosa.

Ao retornarem à casa da vítima, os policiais encontraram a autora, que estava trabalhando e vestia a mesma roupa vista nas imagens das filmagens. Diante das evidências, a mulher confessou ter subtraído o cartão bancário da idosa e utilizado para realizar compras em uma loja de roupas e em um supermercado, totalizando aproximadamente R$ 350,00 em gastos não autorizados.

As filhas da vítima suspeitavam que a autora estivesse cometendo furtos na residência, pois itens de consumo desapareciam periodicamente do local. No entanto, a situação se tornou evidente quando a idosa recebeu uma ligação informando sobre uma compra realizada com seu cartão e alertou suas filhas, que imediatamente foram atrás para esclarecer os fatos.

Após a identificação da autora e a confirmação dos fatos, ela foi presa pela Polícia Militar e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais. Os itens adquiridos com o cartão da vítima não foram recuperados, pois foram entregues a outra pessoa no horário de almoço.