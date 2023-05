UM SENHOR PRESENTE-6

Que Tem o Poder de Curar, e Muito Mais

A palavra CURA está associada hoje em dia – desde o progresso na medicina do século XIX para cá – à intervenção humana, seja pelos médicos e suas receitas ou bisturis, seja por métodos, tratamentos via aparelhos eletrônicos – tanto para a diagnose como para o tratamento.

Afirmar, portanto, que a oração cura, ou que Jesus cura, geralmente não faz sentido – é coisa de `outro mundo`.

Aceitando tal conclusão, também caímos no grupo das pessoas que, conhecendo a vida e a obra de Jesus, sofre de saudades daqueles tempos, pois Jesus não era médico formado, e nem tinha aparelhos sofisticados.

A situação fica ainda mais complicada quando consideramos mais um detalhe que estava em seu “repertório” de façanhas: perdoar pecados.

Por isso, ele foi muito criticado pela classe alta, que eram principalmente os líderes religiosos, e os `estudiosos` preconceituosos das Escrituras, que criam que Deus tem remédio para nossos erros, transgressões, maldades em geral: somente Ele pode perdoar. – Mas, e quem é este rapaz da cidade vizinha, aí de Nazaré?

Foi assim que, naquele dia na cidade de Cafarnaum, algo completamente inédito aconteceu:

– 4 pessoas trouxeram 1 paralítico para o lugar onde Jesus estava. Ora, diz lá em Marcos 2, que – estando Jesus dentro de uma casa, que estava superlotada – que estes 4 amigos subiram no telhado, e lá de cima, abrindo o telhado, baixaram o doente que veio a parar na frente do Senhor.

Suspense total – será que ele vai curá-lo?

Ao invés de falar com o doente sobre seu estado físico, Jesus lhe disse simplesmente: – Filho, os seus pecados estão perdoados!

Surpresa geral! Alguns devem ter pensado: Hei, Mestre, você errou, o problema dele é outro, é físico – você não está vendo? O povo judeu também entendia que fazer milagres – só Deus pode. Assim também, perdoar os pecados – só Deus pode!!!

Que situação! Mas foi resolvida de forma rápida, com uma tremenda lição para os duvidosos. Jesus perguntou: O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou: Levante-se, tome sua maca e ande? Mais adiante, lemos em João 8, foi trazida pra ele uma mulher apanhada no ato de adultério. (Não se sabe sobre o homem envolvido, pois a mesma pena era aplicada para ambos!)

Os chefes religiosos disseram: Jesus, o que devemos fazer com essa mulher? Ele, porém, se abaixou e começou a escrever (brincar?) na areia. E a pergunta foi repetida: O que vamos fazer neste caso claro da quebra da lei de Deus?

Jesus se levantou e disse: Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra!

O pecado é uma realidade, não importa o que a gente pensa, ou o que a Ciência, as Filosofias ou Psicologias ‘descobrem’. Existe uma forma de vida e comportamento que Deus, nosso Criador, indicou. Fazer ou agir diferentemente, complica. Por outro lado, porém, não podemos esquecer que quando apontamos o dedo para uma pessoa, 4 dedos apontam para mim, para nós mesmos.

– Quem não tem pecado, atire a primeira pedra!

Que autoridade!

O pecado é uma realidade que precisamos tratar em nossas vidas. Carecemos de alguém que tem o poder de dizer: Eu te perdoo! Ou, os teus pecados estão perdoados!

Esse alguém é Jesus, que inclusive deu sua vida pelos nossos pecados! Ou ‘cê duvida que ele poderia ter chamado milhões de anjos?

Com sua amável atenção: o fato é que, às vezes, precisamos primeiro desse perdão para depois recebermos a cura!

Jesus tem tudo isso para nos oferecer – no passado, agora, e no futuro. O que eu estou fazendo através deste jornal é levar você até ele. Por isso, não deixe de ouvir o que ele está falando a você!

E siga feliz seu caminho, com o Mestre dos mestres!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum E-mail: [email protected]