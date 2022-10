Um acústico para homenagear um dos maiores poetas do rock nacional

CARATINGA – Acontece no dia 11 de outubro (terça-feira), a partir das 19h30 no Casarão das Artes em Caratinga, a festa “Um banquinho e Legião com Nathan Vieira”, uma homenagem do músico Nathan Vieira a Renato Russo e a Legião Urbana. No repertório, versões das canções da Legião Urbana em voz e violão.

“É uma releitura com um clima bem intimista, por ser um acústico”. – comenta Nathan Vieira. “A gente escolheu as músicas que fazem parte do que foi cantado por uma geração inteira e não se perdeu até hoje. Vejo a molecada de 15/16 anos curtindo igual a minha geração curtiu. Creio que será uma noite inesquecível para os fãs da Legião Urbana”. Completa.

“Um banquinho e Legião com Nathan Vieira” marca a data dos 26 anos sem o líder da Legião, Renato Russo, que foi de grande importância na história do rock brasileiro dos anos 80, contribuindo para fortalecer o movimento na capital federal e em todo o Brasil.

O Casarão das Artes está sendo preparado para receber os fãs da Legião Urbana com um clima todo ambientado para um acústico. A plateia vai poder curtir sentada e com mesas para poder disfrutar do serviço de bar que estará disponível na casa enquanto a apresentação acontece.

O show “Um banquinho e Legião com Nathan Vieira” acontece no dia 11 de outubro, véspera de feriado, a partir das dezenove e trinta no Casarão das Artes: Rua João Pinheiro, 154 em Caratinga. Os ingressos estão sendo vendidos a preço único de R$ 10 reais nas Lojas MIB, no próprio Casarão ou pelas redes sociais do músico Nathan Vieira: @nathanvieira_oficial. A festa tem o apoio cultural de Lojas MIB e Kabana Modas Multimarcas.