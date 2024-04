Três indivíduos presos por furtos em Raul Soares

RAUL SOARES – Três indivíduos foram presos por furtos nesta segunda-feira (22) em Raul Soares. A ação que resultou nas prisões foi desencadeada pelas policiais Militar e Civil. Conforme a PM, esses indivíduos estão envolvidos em furtos frequentes.

Primeiro furto

O primeiro crime ocorreu na madrugada, no bairro Progresso. Após ser acionada, a Polícia Militar tomou conhecimento do furto por meio de uma vítima que apresentou aos militares a filmagem. O suspeito, descrito como um homem de 37 anos, trajava uma blusa vermelha e uma mochila preta, características coincidentes com as imagens registradas. O indivíduo havia furtado várias barras de chocolate, maços de cigarro e outros itens.

Com base nas informações obtidas, os policiais militares se dirigiram à residência do suspeito identificado, onde encontraram a blusa e a mochila utilizadas no crime. O homem foi localizado e preso em flagrante.

Segundo furto

O segundo furto ocorreu por volta das 5h20, no bairro Vila do Asilo. Após análise das câmeras de segurança, foi identificado um jovem de 28 anos como autor do delito, com a colaboração de um outro indivíduo de 41 anos. O furto envolveu a subtração de quatro pacotes de cigarro, R$ 400,00 em dinheiro, chocolates e doces diversos.

Após rastreamento, o comparsa de 41 anos foi localizado e preso, admitindo estar na companhia do outro envolvido e que ainda haviam feito uso de drogas.

Posteriormente, os militares receberam informações de que o autor principal, o jovem de 28 anos, estaria na residência de seu pai no bairro Tarza. Os militares deslocaram-se até o local e encontraram o acusado, junto com uma mochila contendo parte dos materiais furtados.

Os três infratores foram detidos em flagrante delito e encaminhados à Polícia Civil, juntamente com parte dos itens recuperados durante a operação.