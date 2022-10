Tudo o que o torcedor precisa saber sobre as novidades da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo deste ano acontecerá em um período inédito: novembro e dezembro. Mas, essa não é a única novidade do Mundial da Fifa. A competição mais importante do futebol contará com mais substituições, delegações maiores e mais tecnologia. Vamos descobrir tudo antes de a bola rolar no dia 20 de novembro?

Impedimento semiautomático

O brasileiro já está acostumado com a atuação do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), mas vai se deparar com a “tecnologia semiautomática de impedimento” (SAOT) na Copa do Mundo. Esse é um recurso projetado para dar mais confiabilidade às decisões dos árbitros.

O torcedor palmeirense já teve a oportunidade de acompanhar o uso da tecnologia na prática durante o Mundial de Clubes 2021. O intuito é conceder ainda mais fluidez para o jogo de futebol.

Grupos de 26 jogadores

As delegações terão três jogadores adicionais em comparação à última Copa do Mundo. Inicialmente, essa decisão foi tomada durante a pandemia de COVID-21 e agora levará em conta o ‘período inusitado em que a Copa do Mundo acontecerá’ em plena temporada de futebol europeu.

Cinco substituições

Outra alteração que já está bastante normalizada no futebol brasileiro: as cinco alterações. A International Board (IFBA), órgão que estabelece as leis do futebol, confirmou em junho deste ano o aumento das substituições de três para cinco jogadores. Essa também foi uma norma introduzida no decorrer da pandemia devido ao calendário com jogos acumulados.

Todavia, a IFBA resolveu estender o prazo de testes até agosto de 2023 para uma possível sexta substituição em caso de concussão. A medida surge “com o objetivo de coletar dados suficientes antes de tomar uma decisão cientificamente válida”.

De fato, essas novidades podem se tornar comuns no futebol mundial. Mas, o torcedor que tem a intenção de ir além e curtir a Copa do Mundo de um modo muito mais envolvente precisa levá-las em consideração ao dar os seus palpites.

