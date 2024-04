Torcida Cruzeirense promove evento com o ídolo Dirceu Lopes

CARATINGA- A Torcida Cruzeirense de Caratinga (TOCCA) está promovendo uma grande festa para este sábado (20) com a participação do grande ídolo do Cruzeiro Dirceu Lopes.

De acordo com André Chálabi, presidente da TOCCA, os cruzeirenses estão bastante empolgados com o evento. “Dirceu é um ídolo não só para os cruzeirenses, mas, para o Brasil inteiro. Temos tanta falta de um bom jogador camisa 10 hoje no Brasil, que quando a gente relembra o que Dirceu Lopes fez com a bola… É uma honra recebê-lo, não é fácil. É uma série de exigências, cumprimos todas as normas, vai ser um grande evento, muito bacana, familiar”.

Estão disponíveis últimas unidades dos ingressos para o evento, comercializados pelo valor de R$ 150, que contemplam o livro “O Príncipe – A Real História de Dirceu Lopes”, autografado pelo ídolo, foto com ele, churrasco à vontade, chope e refrigerante. A festa é sem fins lucrativos. A arrecadação é revertida em ações sociais e custos do evento.

André acrescenta que a principal marcada da TOCCA é a promoção de campanhas revertidas para causas sociais. E que os torcedores confraternizam em clima de paz. “Será uma tarde para unir ainda mais a torcida, levar esposa, filhos. Porque hoje a imagem da torcida organizada hoje, pelo menos da maioria, está manchada. A nossa participação em Caratinga é em ação social, voltada para família e com integração”.

O evento acontecerá das 10h às 18h, na AABB Caratinga e promete ser uma grande festa, cita André Chálabi. “Dirceu está muito empolgado, conversei com ele semana passada, assessoria dele está com toda prestabilidade, de atenção com a gente muito positiva. Vai ser um encontro que vai ficar marcado para abrir as portas de Caratinga para outras personalidades do futebol, acima de tudo cruzeirense”.

A TOCCA

A Torcida Cruzeirense de Caratinga tem uma história antiga e agora segue com força total e nova diretoria, formada pelo presidente André Chálabi e vice-presidente Meirivaldo Silva Loures; Afrânio Coimbra Financeiro (financeiro), Matheus Marques (secretário) e Aguinaldo Garcia (Redes Sociais). André destaca a trajetória. “A TOCCA já existe há muitos anos. Fui um dos pioneiros com essa ideia pra cá desde a época que a gente era nomeado como cônsul cruzeirense de cada cidade. Alguns amigos na época toparam, mas, com o falecimento de duas pessoas que faziam parte, a gente deu uma esfriada. Mas, sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha do porquê não continuar. Começamos em grupo via WhatsApp, hoje, temos em média 170 participantes e conseguimos o objetivo fazer campanhas sociais e integração dos torcedores cruzeirenses de Caratinga”.

Quem quiser se juntar a TOCCA pode entrar em contato pelo telefone (33) 98880-4887.

DIRCEU LOPES

Natural de Pedro Leopoldo, cidade que integra a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Dirceu Lopes Mendes chegou ao Cruzeiro em 1962, com 16 anos. Foi o início da formação de um dos times mais importantes da história do clube estrelado.

Em campo, Dirceu Lopes liderou uma das equipes mais vencedoras da história celeste. Foram nove títulos estaduais, a grande conquista da Taça Brasil diante do Santos de Pelé. Foi artilheiro de duas edições do campeonato mineiro (1966 e 1969), além de ter três Bolas de Prata (1970, 1971 e 1973) e também uma Bola de Ouro (1971) da revista Placar.