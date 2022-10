Sesc Saúde Mulher realiza exames com foco no rastreamento do câncer de mama e do colo do útero

Unidade Móvel do Sesc em Minas estará na cidade de 28 de outubro a 05 de dezembro com um caminhão adaptado para realização de exames

CARATINGA– A partir da próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, a cidade de Caratinga recebe o “Sesc Saúde Mulher”, projeto itinerante que tem como foco rastrear o câncer de mama e o câncer de colo de útero, por meio da realização dos exames de mamografia, Papanicolau, ultrassonografia pélvica, mamária e endovaginal. Os atendimentos serão realizados até o dia 5 de dezembro, no Pátio da ACIC – Associação Comercial e Industrial, Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, nº 70, bairro Salatiel, Caratinga, das 7h às 16h.

O caminhão, que totaliza cerca de 11 metros, é adaptado com um consultório ginecológico para a realização de exame de citologia oncótica (Papanicolau), um banheiro para as pacientes em atendimento e uma sala para a realização de exames de mamografia. Além disso, possui equipamentos de alta performance e acessibilidade.

O projeto oferece, às mulheres atendidas, acesso ao diagnóstico precoce dessas patologias com alta carga de mortalidade, além de conscientizar sobre a prevenção e a promoção à saúde. O Sesc em Minas, portanto, busca auxiliar no melhor prognóstico das pacientes, incentivando um tratamento ágil e adequado e que ofereça mais sobrevida à população feminina.

A atividade Sesc Saúde Mulher é uma realização do Sesc em Minas em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Caratinga e a Prefeitura de Caratinga.

SERVIÇO

Quando: 28 de outubro a 05 de dezembro

Onde: Pátio da ACIC – Associação Comercial e Industrial, Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, nº 70, bairro Salatiel, Caratinga/MG.

Público que será atendido: Trabalhadoras do Comércio de Bens, Serviços, Turismo e suas dependentes; e as mulheres triadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga.