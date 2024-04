Santa Rita de Minas comemora 32 anos

Festa acontece neste sábado (27), na Praça da Matriz

SANTA RITA DE MINAS- A cidade de Santa Rita de Minas celebra 32 anos neste sábado (27). A festa acontecerá na Praça da Matriz, a partir das 20h. A animação ficará por conta das duplas Alan e Alex, Gilson Fegalli e Celso Lee; e dos cantores Jimmy Diaz e Lieny Peixoto.

O prefeito Ademilson Lucas destaca que será uma noite festiva, marcada ainda por inauguração. “Vamos fazer uma festinha para o povo divertir um pouquinho. Muitos motivos pra gente comemorar nessa festa, vai ter uma inauguração da nossa fonte, o povo estava esperando muito isso. A Praça é um lugar de lazer, a pessoa vem de fora, tirar uma foto. Fizemos também o recapeamento da nossa avenida, ficou muito bonita, bem sinalizada. E muitas coisas boas ainda estão por vir na nossa cidade”.

O chefe do executivo reforça o convite para a celebração. “Quero fazer o convite especial, todo o povo de Caratinga, amo muito Caratinga e mais as cidades vizinhas, estão todos convidados. Santa Rita de Minas está de braços abertos para receber todos você”.

Conforme dados do Censo 2022, Santa Rita de Minas contabiliza 6.773 habitantes e conta com uma área de 68.15 km². São 3.401 homens e 3.372 mulheres.