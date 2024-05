Prefeitura de Inhapim anuncia mais de R$ 2 milhões em obras

INHAPIM – Na manhã dessa terça-feira (7), na sede da prefeitura de Inhapim, foram assinadas cinco ordens de serviço para execução de obras de calçamentos, drenagens pluviais e construção de ponte no município.

A primeira ordem de serviço emitida beneficiará a população dos distritos de Macadame e Jerusalém. Trata-se da construção da “Ponte do Tóia”, que será construída em concreto armado ligando as comunidades dos distritos de Macadame a Jerusalém, localizada no córrego Ricarte Pereira, um investimento de R$ 663.075,11. A empresa responsável pela execução das obras é a Sanstec Empreendimentos e Serviços LTDA.

A segunda ordem de serviço emitida foi para construção de calçamento e drenagem pluvial da serra de acesso ao Córrego dos Brás, outro compromisso assumido pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e pelo vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”.

No córrego dos Brás serão investidos R$ 303.007,40 em calçamento e drenagem pluvial, ficando a empresa MCA Construção e Reforma LTDA., responsável pela execução das obras.

A terceira ordem de serviço vem de encontro ao sonho da comunidade do Córrego São Silvestre, onde a prefeitura de Inhapim promoverá o calçamento e a drenagem pluvial da Vila do Randolfe, um investimento de R$ 389.614,74, na execução das obras, que também terá a empresa MCA Construção e Reforma LTDA., responsável pela execução dos serviços.

A quarta obra que recebeu ordem de serviço terá como principais beneficiários milhares de moradores, produtores rurais e agricultores familiares em toda região do distrito de Santo Antônio do Alegre.

Com investimentos de R$ 391.579,87, a prefeitura de Inhapim promoverá o calçamento e drenagem pluvial de grande parte da Serra dos Granatos, localizada na estrada principal de acesso a comunidade do distrito de Santo Antônio do Alegre, sendo considerada pela população, o maior obstáculo no trânsito de veículos no período chuvoso para acessar a cidade de Inhapim.

A empresa vencedora do certame para execução das obras de calçamento e drenagem pluvial na Serra dos Granatos no distrito de Santo Antônio do Alegre é a MCA Construção e Reforma LTDA.

Por fim, a quinta ordem de serviço vem de encontro aos anseios dos moradores da Vila Marques, que poderão comemorar nos próximos dias, o início do calçamento e drenagem pluvial de mais uma rua na comunidade, um investimento de R$ 179.007,22, tendo como responsável pela execução das obras de pavimentação a empresa Gold Construções e Pré-Moldados LTDA.

O vice-prefeito Sandro da Saúde aproveitou a oportunidade para agradecer ao ex-deputado federal Mauro Ribeiro Lopes responsável pela destinação dos recursos que possibilitaram a realização das obras. “Primeiramente é importante louvarmos e agradecermos a Deus pela oportunidade de realizar tantos sonhos da população inhapinhense. Foi ouvindo nossa população, que o prefeito Marcinho assumiu compromissos e definiu prioridades, hoje, graças ao inestimável apoio do ex-deputado federal Mauro Lopes vamos poder cumpri-los. Registro minha mais sincera e profunda gratidão ao nobre parlamentar mineiro, que dedicou sua vida política para bem atender a população inhapinhense”, destacou Sandro da Saúde.

O prefeito Marcinho disse que com a chegada dos recursos e a emissão das ordens de serviço para o início da execução das obras, serão quase R$ 2 milhões de reais injetados na economia inhapinhense, gerando emprego e renda para dezenas de pessoas além de aquecer o comércio local. “Com a emissão das ordens de serviço para execução destas cinco obras em nosso município serão injetados dois milhões de reais em nossa economia, isso significa mais emprego, desenvolvimento e qualidade de vida para todos nós inhapinhenses, e de maneira especial, beneficia nossos produtores rurais e agricultores familiares que terão suas vidas impactadas diretamente”, finalizou.

Além do prefeito Marcinho, vice-prefeito Sandro da Saúde, secretário de Obras Sidnei Moreira, supervisor de Obras Tarcísio Teófilo dos Santos, e os empresários responsáveis pelas empresas que executarão as obras, participaram da solenidade de emissão das ordens de serviço os vereadores da base governista, José Lúcio Ramos (Zé Lúcio-PP), Valdilene de Lourdes Peixoto Salgado (Val da Saúde-MDB), o presidente da Câmara Municipal de Inhapim, vereador José de Oliveira Batista (Coquinho-MDB), Paulo Giovane de Lima (Paulinho Doido-MDB) e Afonso Carlos Vieira (Carlim da Saúde-PP).

Assessoria de Comunicação