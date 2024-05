Idosa morre na mesma agência onde mulher levou cadáver do Tio Paulo

Uma idosa morreu dentro de uma agência bancária, em Bangu, na tarde desta quarta-feira (08). Ela sofreu um mal súbito e chegou a ser atendida, mas morreu ainda no local.

O caso aconteceu na mesma agência onde Erika Souza Vieira Nunes levou o cadáver de Paulo Roberto Braga, o Tio Paulo, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil, no mês passado.

Em nota, o Itaú Unibanco informou que lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade à família. Informou ainda, que a cliente teve um mal súbito na entrada da agência, então todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico. Em respeito à vítima, clientes e colaboradores, a unidade permanecerá fechada. Os funcionários foram acolhidos e receberão todo apoio psicológico necessário. Os clientes que precisarem de atendimento presencial devem procurar a unidade próxima, agência 8486 (Av. Cônego Vasconcelos) ou acessar os canais digitais do Itaú.