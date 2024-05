FINAL TRÁGICO: Corpo de atleta é encontrado com sinais de violência em Matipó

MATIPÓ – Teve um final a trágico à procura pela atleta Lavínia Scarlet Torres de Oliveira, 25 anos. Ela estava desaparecida desde o domingo (5), e na manhã desta terça-feira (7) seu corpo foi encontrado e apresentava sinais de violência. O caso foi registrado em Matipó.

Por volta das 7h de domingo, Lavínia saiu de casa para pedalar. Câmeras de segurança gravaram e amigos a viram passando sobre uma ponte e realizando compras em um supermercado de Matipó. Logo em seguida, imagens mostram ela retornando em sentido a sua residência, que fica poucos quilômetros da cidade. Segundo informações, Lavínia Scarlet conversou com pessoas conhecidas, não demonstrava nenhuma preocupação e nem se queixou ou fez algum comentário sobre problemas.

Segundo um familiar, a jovem passou pela Vila Moreira e conversou com uma amiga por aproximadamente 20 minutos, sorria e não queixava de nada. Disse que teria de retornar rápido para preparar almoço para as crianças. A amiga ficou observando até Lavínia Scarlet passar numa curva, onde tem o acesso à Caputira.

A última informação à família foi de que a jovem foi vista na estrada no alto de uma lavoura, sentido ao córrego Cascata. Na terra, os familiares puderam verificar a marca do tênis, dos pneus da bicicleta, além da marca de pneu de moto. “Uma coisa chamou nossa atenção é que, nesse lugar tinha marca de frenagem e sinal de que, a minha filha foi empurrada em sentido ao barranco. Mais acima, foi percebida a pegada da virada de um carro, que deixou bem frisado na terra a marca dos pneus. A partir dali nenhum vestígio mais de Lavínia”, contou a mãe da jovem.

BUSCAS

As buscas por Lavínia Scarlet contaram com a participação do Corpo de Bombeiros, polícias Militar e Civil, além de voluntários e amigos da atleta. O corpo foi encontrado em uma lavoura e apresentava sinais de violência. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada. Ainda não foi detectada a forma de como Lavínia foi morta.

Imagens de câmeras estão sendo analisadas pela polícia para chegar a autoria do crime.

Fonte: Eduardo Satil / Rádio Caparaó / Cidade Total