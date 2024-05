Córrego Novo está entre os municípios reconhecidos em premiação nacional da Rede de Atendimento Aqui Tem Sebrae

DA REDAÇÃO – Minas Gerais foi um dos destaques na cerimônia nacional do Selo Sebrae de Referência em Atendimento, categoria Selo Diamante. O anúncio foi realizado nesta terça-feira, 7, em evento online. Ao todo, 37 pontos da Rede de Atendimento Aqui Tem Sebrae foram reconhecidos como referência em atendimento e serviços prestados aos clientes. O estado foi o segundo a receber o maior número de Diamante do país, correspondendo a 25% do total. Dentre os municípios da região, Córrego Novo foi o destaque.

O Selo reconhece a qualidade dos atendimentos e serviços das Salas do Empreendedor e parceiros. A rede do Sebrae é composta de parcerias com instituições públicas, tais como prefeituras, instituições privadas e representantes de classe (associações comerciais, câmaras de dirigentes lojistas, universidades, sindicatos, centros comerciais, organizações não governamentais, dentre outras).

“Minas Gerais é um importante polo para o empreendedorismo e a nossa principal motivação com a rede parceira é torná-la dinâmica, geradora de resultados e promotora de desenvolvimento, disponibilizando serviços e reduzindo as desigualdades territoriais. O recebimento do Selo Diamante é um reconhecimento único para a nossa Rede e, sem dúvidas, o benefício maior é para a sociedade, que recebe um atendimento mais eficiente, profissional e de excelência”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Em 2023, 275 pontos parceiros em Minas Gerais receberam selos na etapa estadual, nas categorias Ouro, Prata e Bronze, sendo 178 Ouro. Estes “ouros” concorreram, a nível nacional, ao Selo Diamante. Dos 148 pontos de atendimento que receberam o selo máximo no país, 37 são do estado. O reconhecimento dos Selos é feito com base em sete critérios: qualidade do atendimento remoto, gestão, cobertura e produtividade, ambiente de negócios, oferta de soluções, infraestrutura e presença digital.

Erlon Souza, da Sala Mineira de Teófilo Otoni, comemora o recebimento do Selo Diamante. “O principal benefício em receber essa premiação é saber que estamos no caminho certo, fazendo com que cada empreendedor acredite em seu potencial, nos seus sonhos e em si mesmo. O Selo significa a realização de um sonho e de um trabalho intenso, que realizamos desde 2017 no município”, alegra-se.

Para a agente de atendimento da Sala Mineira de Itaobim, Heloísa Rodrigues Veiga, o Selo Diamante é a validação do trabalho realizado com compromisso e excelência. “Buscamos sempre aprimorar nossos processos, produtos e serviços, visando a satisfação máxima dos nossos clientes e a contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. Esse Selo nos enche de orgulho e nos motiva a sempre continuar crescendo e inovando e trabalhar ainda mais com qualidade e dedicação”, comemora.

Municípios premiados

As cidades que receberam o Selo Diamante foram:

– Centro: Itabirito

– Centro-Oeste e Sudoeste: Cabo Verde, Itatiaiuçu e São Gonçalo do Pará

– Jequitinhonha e Mucuri: Itaobim, Jordânia, Mata Verde e Teófilo Otoni

– Noroeste e Alto Paranaíba: Carmo do Paranaíba, Patos de Minas e Uruana de Minas

– Norte: Bonito de Minas, Curral de Dentro, Janaúba, Jequitaí, Josenópolis, Monte Azul, Pai Pedro, Pirapora, Riacho dos Machados, Serránópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí e Verdelândia

– Rio Doce e Vale do Aço: Catas Altas, Córrego Novo e Itabirinha

– Sul: Maria da Fé e Monte Belo

– Triângulo: Itapagipe, Frutal e Uberaba

– Zona da Mata e Vertentes: Antônio Carlos, Carangola, Luisburgo, Ponte Nova, São Geraldo

Atendimento qualificado

As vantagens do Selo Diamante são reconhecimento pelo empreendedor e empresário como local de apoio e atendimento para resolução de problemas e desenvolvimento dos pequenos negócios; aumento da satisfação dos clientes; visibilidade nacional das boas práticas; aumento das parcerias nos municípios; entre outros. E para os empreendedores, os principais benefícios são mais facilidade no acesso às orientações e soluções para a abertura de novos negócios e gestão empresarial e atendimento diferenciado, qualificado e gratuito.

Rede de Atendimento Aqui Tem Sebrae

A Rede Aqui Tem Sebrae foi criada em 2020 com o objetivo de ampliar o acesso dos empreendedores do estado a informações e serviços oferecidos pela instituição sobre abertura e gestão de pequenos negócios. Por meio da Rede, o Sebrae Minas aumentou em sua capilaridade nos últimos anos.

Em 2023, a instituição contabilizou 58 agências próprias, mas esteve presente em todo o estado por meio de mais de 580 pontos parceiros da Rede Aqui Tem Sebrae. Dos mais de 2,5 milhões de atendimentos realizados pelo Sebrae Minas no ano passado, mais de 390 mil foram por meio da Rede com os parceiros.