Homem é preso por receptação de motocicleta em Entre Folhas

Na madrugada dessa quarta-feira (8), a Polícia Militar em Entre Folhas, realizava patrulhamento preventivo quando recebeu uma denúncia de que um indivíduo estava sendo visto no quintal de uma casa na rua Santos Mestres, bairro Barreira.

Os policiais militares se dirigiram ao local e conseguiram deter um homem de 42 anos nos fundos de um terreno baldio, próximo às margens de um córrego. Ele afirmou ser morador da casa ao lado, mas negou ter cometido o furto da motocicleta, o que levantou suspeitas.

Durante o questionamento, os policiais notaram uma motocicleta na varanda da residência do suspeito, momento em que ele confessou que o veículo era produto de furto.

Embora tenha afirmado não ser o autor do crime, o homem admitiu ter recebido a motocicleta Honda CB 300, de cor vermelha, de um jovem de 26 anos, solicitando que a guardasse até que ele a retirasse para levá-la a outro local.

O indivíduo de 42 anos foi preso em flagrante pelo crime de receptação. A Polícia Militar continua em rastreamento, em busca do autor do furto. O homem foi encaminhando à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.