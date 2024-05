Prefeitura de Inhapim segue promovendo a manutenção de estradas e pontes

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da secretaria de Obras Públicas, segue promovendo a manutenção dos cerca de três mil quilômetros de estradas vicinais não pavimentadas em todo o município. “Intensificamos agora, no período de estiagem, os trabalhos de recuperação das estradas vicinais de Inhapim. Esse trabalho acontece durante todo o ano, mas aproveitamos o período sem chuva para alcançarmos o maior número possível de quilometragem, garantindo assim, uma estrada com qualidade de tráfego para todos, desde o escoamento da safra, o transporte de alunos e também o acesso das famílias que residem no campo”, destacou o secretário de Obras, Sidnei Moreira.

As obras são realizadas neste momento em três frentes de trabalho, que contam com patrola para a limpeza e nivelamento das vias, assim como retroescavadeiras, carregadeiras, caminhões basculantes, caminhões pipa dentre outros maquinários, além das equipes de recuperação de pontes, bueiros e mata-burros.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, a manutenção anual das estradas rurais visa garantir o escoamento da produção rural e assegurar que os alimentos cheguem até a mesa da população inhapinhense, além de facilitar o acesso diário de inúmeras famílias que trafegam pela zona rural do município. “A prefeitura de Inhapim promove anualmente a manutenção e conservação das estradas rurais do município, são cerca de 3 mil quilômetros de vias não pavimentadas que recebem os trabalhos de manutenção e conservação, além de pontes, bueiros e mata-burros que também recebem os devidos trabalhos de conservação. É um investimento alto, considerável em termos de recursos financeiros que são desprendidos dos cofres públicos, mas que fazem toda diferença na vida das pessoas e na economia do município. Com o período de estiagem intensificamos os trabalhos, priorizando neste momento as estradas principais e rotas do transporte escolar, estando as máquinas concentradas nas regiões dos distritos de Santo Antônio do Alegre, Jerusalém, Novo Horizonte, Tabajara, São Tomé e Barra do Alvarenga. Logo após finalizarmos as manutenções nas estradas principais, trabalharemos nas secundárias, ou popularmente conhecidas como “galhos de estradas”. Peço a compressão e a paciência dos nossos produtores rurais inhapinhenses, pois assim como já fizemos nos anos anteriores nosso objetivo é alcançar todo o município com o serviço de manutenção e conservação de nossas estradas, bueiros, mata-burros e pontes do município”, destacou o prefeito.

Para solicitar manutenções, basta entrar em contato diretamente na Secretaria Municipal de Obras ou através da Ouvidoria do Município pelo endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação