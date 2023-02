Regional Sub 15 e 17: Só timaço!

O segundo arbitral do Regional Sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos será dia 15 deste mês. Porém, antes mesmo da segunda reunião, vários times já estão confirmando participação na competição. Uma demonstração clara de confiança no trabalho da gestão atual da LCD. Aliás, sempre bom lembrar que promover a base desde o início, era um dos principais objetivos do grupo que assumiu a entidade a menos de um ano. Além de todos disputaram em 2022 estarem de volta, novos projetos estão se apresentando para a disputa.

Essa semana, fiquei muito feliz pela confirmação de duas equipes de cidades vizinhas que serão muito bem representadas no certame. A Associação de Piedade de Caratinga, teve ótima participação no Campeonato Regional adulto em 2022. Apoiados pela prefeitura, tendo a disposição um dos melhores estádios municipais da região a disposição, a APEC, tem feito ótimo trabalho, mas, o entendimento é que fortalecer os projetos de categorias de base, é mais que esporte, é trabalho social.

O projeto Pé na Bola Cabeça na Escola de São Domingos das Dores é outro time confirmado no Regional da garotada. A cidade que conta com mais de um estádio em ótimas condições e com estrutura de qualidade, também tem apostado em projetos esportivos e sociais. Ano passado São Domingos disputou o Regional sub 11 e 13. Mas, pela primeira vez, vem para o jogo no Sub 15 e 17. A região que sempre foi um celeiro de ótimos jogadores, tem tudo para revelar muitos outros. Nas próximas colunas, mais times confirmados. A competição promete muito hein!.

VEXAME RUBRO NEGRO

A derrota super merecida do Flamengo diante do organizado Al-Hilal da Arábia Saudita, expõe algumas verdades inquestionáveis:

1° – Ninguém ganha de véspera, tampouco pelo peso da camisa;

2° – Num mundo globalizado, todos sabem como todos jogam;

3° – A diferença técnica está cada vez menor entre os jogadores;

4° – Jogadores sul-americanos tem enorme dificuldade de manter o equilíbrio emocional diante de dificuldades inesperadas,

5° – Trocar um trabalho que apresentou desempenho e resultado por outro sem convicção tem grande chance de dar errado.

O Flamengo repetiu o enredo de outros vexames brasileiros: Internacional, Atlético e Palmeiras e ficaram na semifinal diante de adversário considerados inferiores. A derrota Rubro Negra teve muitas falhas individuais. Porém, escolhas erradas de um treinador em começo de trabalho, e equívocos de uma diretoria que muitas vezes se mostrou mais prepotente do que competente. Enfim, o Al-Hilal teve méritos sim. Mas, contou com enorme colaboração do Flamengo.

Rogério Silva

@rogeriosilva89tm

abrindoojogocaratinga@gmail.com