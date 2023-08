Regional: Só jogão na rodada

Santa Bárbara lidera Grupo A, enquanto ASBJ está em primeiro no Grupo B

CARATINGA – A segunda rodada do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) foi marcada por quatro grandes jogos. Equilíbrio e muita emoção nos palcos do certame.

Em Bom Jesus do Galho, o mandante era o Fluminense num acordo com a ASBJ. Bom público e jogo duríssimo em campo. Ambos vinham de vitória na estreia. Mas, nesse confronto, o Lobo levou a melhor por 2 a 1.

Em Santa Rita de Minas, o estádio Cel. Galdino Pires recebeu o jogo entre Juca Antônio e Piedade de Caratinga. Ambos foram derrotados na primeira rodada. Outro jogão que terminou com vitória da APEC por 2 a 1. Se recuperando da derrota em casa diante do Fluminense.

O Estádio do Carmo recebeu a partida entre 1° de Maio e Santa Bárbara. Os atuais campeões que venceram em casa na primeira rodada, encarava o Touro do Sal que havia sido derrotado ali mesmo na grota contra o Esplanada. O Tubarão venceu por 2 a 1 e lidera seu grupo com seis pontos.

Teoricamente o confronto mais aguardado da rodada, O jogo entre Vermelhense x Esplanada. Ótimo público no estádio Municipal, viu também a partida mais equilibrada do final de semana. O resultado de 1 a 1 comprovou o que foi a tônica do confronto.

No próximo domingo (13) não haverá rodada por ser o Dia dos Pais.

Rogério Silva

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO