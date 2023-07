Regional LCD: Juping fora

O Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos tem início previsto para o dia 30 deste mês. Inicialmente, o Juping Esporte Clube da cidade de Pingo-d’Água vinha se preparando a algum tempo para o certame. Participou do primeiro e também do segundo Arbitral realizados presencialmente. Aliás, no segundo, o próprio presidente Jaider Moreira esteve presente, deu entrevista ao final muito confiante numa campanha ainda melhor que ano passado. A terceira e última reunião ficou agendada para o dia 3 de julho no formato on-line, com participação de pelo menos um representante de cada clube para definição dos grupos e confrontos da primeira fase. O critério anunciado, seria o mesmo do ano anterior, tendo como cabeças de chaves o campeão e o vice do ano anterior. Com a ausência do Limoeiro vice em 2022, o 3° colocado Piedade ganhou então o direito de ser cabeça de chave no grupo B. Depois do sorteio realizado e confrontos definidos, um dos representantes do JUPING, disse que havia recebido umas mensagens do presidente do clube dizendo ” não concordar” com o sorteio. Ao final da noite, recebemos uma mensagem de duas linhas do presidente, informando que “o Juping estava fora do Campeonato”. Diante da mensagem, a LCD tentou contato diversas vezes com o presidente do JUPING não obtendo sucesso, a Liga Caratinguense de Desportos entrou em contato com demais membros da diretoria do clube, que se mostraram surpresos com a decisão, e também não estavam conseguindo falar com o presidente. Foi pedido ao vice-presidente que formalizasse decisão. Assim foi feito através deste ofício.

1° de Maio no Regional

Antes mesmo da decisão do Juping de deixar a competição, representantes do 1° de Maio haviam procurado a direção da LCD para saber se ainda era possível disputar o certame. Com a saída do time pingodaguense, o alvinegro do Bairro Aparecida herdou a vaga, demonstrando coragem e muita disposição para entrar no campeonato, faltando 20 dias para a primeira rodada, no grupo considerado teoricamente mais difícil do Regional. O campeonato ganha um clube tradicionalismo, primeiro ganhador do campeonato de futebol amador mais antigo e importante do Leste e Zona da Mata mineira. Os bastidores que já estavam agitados, estão ainda mais com a entrada do 1° de Maio na disputa.

Copa da Amizade: Contagem regressiva

A garotada não vê a hora de entrar em quadra para a sétima edição da Copa da Amizade de futsal. Faltam 5 dias para a bola rolar para a molecada de 8 a 17 anos. São esperados cerca de 700 atletas na cidade a partir da próxima quinta-feira, dia 20. Um evento grandioso que movimenta também a economia da cidade no setor hoteleiro e de restaurantes principalmente.

