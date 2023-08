REGIONAL LCD: COMEÇOU A FESTA

Santa Bárbara, Fluminense do Sal, ASBJ e Esplanada estreiam com vitórias

CARATINGA – Começou o campeonato de futebol amador mais importante da região. Domingo (30/7) a bola rolou para a primeira rodada do Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. O certame que chega a 45ª edição, foi disputado pela primeira vez em 1965. É considerado o mais tradicional e charmoso de toda região Leste e Zona da Mata mineira. 2023 promete ser um dos mais equilibrados com alto nível técnico dos últimos anos.

JOGOS

Em Santa Bárbara do Leste, o atual campeão Tubarão recebeu um dos candidatos a favoritos Vermelhense da cidade de Vermelho Novo. Com a presença da apaixonada torcida, os donos da casa venceram por 1 a 0 e começaram bem a trajetória rumo ao tetracampeonato.

Em Piedade de Caratinga, a APEC, recebeu o Fluminense do Sal. Mesmo jogando fora de casa, o time de Caratinga jogou muito bem, não tomou conhecimento do favoritismo do time da casa, e venceu bem por 2 a 0.

O estádio Mário Tristão, em Bom Jesus do Galho, recebeu o confronto ASBJ x Juca Antônio. O Lobo que não disputou 2022, promete jogar tudo em busca do hexa. Com bom público nas arquibancadas, o tricolor jogou bem diante do bom time do Juca Antônio e venceu por 3 a 1 na volta do time aos regionais.

O tradicional estádio do Carmo, foi palco de um clássico logo na primeira rodada. Ausente da competição ano passado, o Esplanada recebeu o 1° de Maio. Ambos já conquistaram o título duas vezes na história. O ótimo público na “Grota” viu o Verdão vencer o Touro do Sal por 3 a 1 e largar bem em busca do tricampeonato.