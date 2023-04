Cassius Klay lançou seu primeiro álbum, que é rock puro. Seu conteúdo é marcante, contundente, filosófico e popular

DA REDAÇÃO – Cassius Klay lançou na última sexta, 31 de março, pela Paraíso que Sonhei Records, nas plataformas digitais, o seu primeiro álbum ‘Real ou Irreal’. O trabalho contém como faixas-bônus os recentes hits radiofônicos ‘Clara Loucura’ que foi executada em mais de 300 emissoras de rádio em todo o Brasil e ‘Assim que eu voo’ que é outra faixa que foi bastante executada. ‘Real ou Irreal’ é um álbum que compila seus Singles lançados em 2007.

Álbum gravado e produzido por Cassius Klay (vocal, slide-guitar, guitarra, violão e b.vocals). Na primeira leva das gravações chamou os amigos de BH, Cristiano Borges (guitarra), Rodrigo Reis (baixo) e Jáder Alves (bateria) (da então banda Holograma / Lograma).

Na segunda leva contou com o poço caldense Guilherme Cabral (baixo) e também Felipe “Kuringa” Duarte (guitarra, teclados, b.vocals) e Bruno Morais (b.vocals), ambos integrantes do grupo trespontano Ark2.

“Real u Irreal” é um álbum genuíno e que traz um rock/pop impregnante, mordaz e atual, com direito a um “enxame de abelhas” em doses de curtição e reflexão.

As letras e músicas são de Cassius Klay (exceto em duas parcerias) “Anjos Negros” (com Rodrigo Reis) e “Uns Tapinhas não fazem mal a ninguém” (com Henrique Azevedo).

A influência de George Harrison, The Beatles, Skank, Jimi Hendrix, Raul Seixas, Jota Quest, Led Zeppelin… no álbum é nítida.

São 12 faixas, que passeiam do Rock/Pop (as românticas e chiclete “Clara Loucura” e “Tanto Tempo Faz”), (a contagiante e que vem trazendo de esperança em sua mensagem “Assim que eu voo” e “Detalhe Involuntário” essa é uma homenagem aos Beatles). O Rock Ardido (“Bom Caminho”, “Anjos Negros”, ele canta “…e tudo cai de acordo com programação qualquer…”). Riffs de guitarra (a lá Hendrix em “O Chão da sua Busca”, nessa ele sintetiza o sentido da vida em sua letra e em “Real ou Irreal” faixa título que questiona a “ descartabilidade desenfreada do consumismo”). O Rock estilo Inglês em “Porque”, onde o autor simplesmente canta “Porque tudo é assim? Porque? Não sei…” (filosofia na mais pura essência) gravação repleta de guitarras esotéricas. Também um Rock filosófico trajado de irreverência em “Uns tapinhas não fazem mal a ninguém”, Cassius Klay canta “…voltando ao mundo atual onde o jogo de uns é o resto, será que talvez enfim alguém me dirá o que é o infinito do céu, uns tapinhas não fazem mal a ninguém…”. O Rock Soul de “Sim eu sei, sim eu sei”, onde Cassius escreveu na letra “Eu invoco o universo, pra ajudar neste ponto. Sim eu sei, sim eu sei tem que tomar cuidado, sim eu sei, sim eu sei…”, onde o autor suplica ao cosmos uma ajuda urgente para a humanidade e para a Terra, alertando sobre certas situações e diz que todo cuidado é pouco para nós meros mortais, atenção para o solo de guitarra de Felipe Kuringa.

E por fim o Rock reflexivo de “O Prêmio da Luz”, que versa sobre a busca por liberdade, com refrão explosivo.

Destaque para todos os músicos participantes, com solos de guitarra faiscantes, bateria e baixo precisos e vigorosos, b.vocals estilo beatle, tudo com muito bom gosto.

Cassius Klay vem ganhando espaço nas rádios de todo o país, mais de trezentas (300) emissoras já executaram ou executam alguma de suas canções, se sobressaíram “Clara Loucura” (2020), “Pro bem DNA Terra” (2021), “Assim que eu voo” (2020), “O Colar de Bárbara” (2022) que Cassius Klay e Compasso Lunnar e “Paraíso que Sonhei” ao lado do Ark2 (2022).

Natural de Belo Horizonte, Cassius Klay tem também forte influência da música e de artistas do sul de Minas. Ainda nas noites e shows com os amigos músicos do 34 Blues em Poços de Caldas em 1999, realizou a primeira gravação em estúdio com alguma de suas canções. Cursava faculdade e nesse mesmo ano entrou em contato com o rock trespontano através da banda Ark2. Depois vieram convites para participação no Festival Música do Mundo em Três Pontas/MG e no álbum e turnê “E a gente sonhando” (2011), de Milton Nascimento.

Cassius Klay tem grande conexão desde criança com a obra de George Harrison e sobre isso, como exemplo é fácil de se notar a influência da carreira solo do guitarrista/compositor/cantor dos Beatles na sonoridade de slide-guitar, lírica e vocal que Cassius Klay traz em suas gravações, mas ele também tem como referências The Beatles, Milton Nascimento, Lô Borges, Dave Mason, Rolling Stones, Skank, Led Zeppelin, Yes, Beto Guedes, dentre outros mestres.

Serviço

Álbum Real ou Irreal – Cassius Klay

Quando: 31 de março (sexta)

Onde: todas plataformas digitais

Spotify: https://open.spotify.com/album/3aa8aDlVmF3dVoGOeStLuc?si=uv7OkkNoT_iicSiH3bX3VQ

Mais informações e rede social: https://www.instagram.com/cassiusklaymusic/ E https://www.instagram.com/paraisoquesonheirecords/