AgriMinas celebra 15 anos e será realizada no Expominas

Maior feira de agricultura familiar do país acontece de 8 a 12 de maio. Empresas de Caratinga participam do evento

DA REDAÇÃO – Crescimento é a palavra chave da AgriMinas – maior feira de agricultura familiar do país – que será realizada de 8 a 12 de maio no Expominas. Em 2024, serão mais expositores – inclusive de outros estados, haverá exposição de equipamentos e inovações tecnológicas, palestras, educação para o campo, gastronomia e atrações culturais para o público.

Realizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), com o apoio de atores apoiadores da Agricultura Familiar, a feira comemora 15 anos de atuação buscando sempre avanços para o setor.

“O cenário pós pandemia gerou inúmeros problemas e crises na agricultura familiar, impulsionando proposições urgentes de medidas mitigadoras para a convivência com os riscos climáticos no campo, principalmente dos agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social e econômica. Assim, acreditamos que circuitos curtos de comercialização, como a AgriMinas, têm se constituído como alternativa viável de geração de renda e oportunidades, pois o acesso a mercados é considerado um dos principais entraves ao desenvolvimento do setor. Logo, a feira se tornou um importante instrumento propulsor da economia regional”, explica Vilson Luiz da Silva, presidente da Fetaemg e idealizador da feira.

Neste ano, a AgriMinas vai receber expositores de mais de 150 municípios selecionados – contando com a participação de mais dois estados: o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, contribuindo para uma diversidade cultural e produtiva dos povos do campo. “Nossa expectativa é sempre positiva! Ao longo de mais de uma década de realização, fica evidente que atingimos os objetivos propostos. A feira tem se tornado um termômetro visual das evoluções dos expositores que participaram desde a 1ª edição até hoje”, comenta. De Caratinga participam as empresas Dominus Cafés, Pastel e Caldo de cana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Toledo Azzini Cafés.

“Também é notório a melhoria na incorporação de equipamentos e ou técnicas no modelo produtivo e na fabricação de produtos; na ampliação de mercado; na melhoria visual sob o aspecto de rotulagem e na embalagem dos produtos, adequação e ou habilitação das agroindústrias da Agricultura Familiar nas questões legislativas sanitárias e ambiental; formalização das organizações em grupos formais (associação e cooperativas). Desde quando começamos, são inúmeros os avanços ao longo das edições”, completa Vilson.

Ao todo, cerca de 500 expositores participam do evento, atingindo um público de aproximadamente 10 mil agricultores indiretamente. As mulheres são maioria entre os expositores, representando 62% presentes na feira. A expectativa da organização é receber aproximadamente 40 mil visitantes entre consumidores, agricultores, técnicos, estudantes e lideranças rurais.

Ao longo dos anos, a AgriMinas já recebeu cerca de 580 mil visitantes e consumidores, gerando mais de R$40 milhões em negócios dentro e fora do estado. Por meio da feira, oportunidades de negócios foram criadas para 60 mil agricultores, envolvidos de forma direta e indireta em suas cooperativas e associações. A expectativa para 2024 é gerar um montante financeiro de R$2 milhões.

A feira vem confirmar o resultado do último Censo Agropecuário (IBGE/2017), em Minas Gerais, que apontou que a Agricultura Familiar é um fator importante no cenário produtivo, na geração de renda nas agroindústrias, na cultura, no turismo rural, na culinária e no artesanato, além de contribuir para a segurança alimentar e nutricional da sociedade, pois é a principal produtora de alimentos da nossa cesta básica da alimentação. “Nesse cenário, a AgriMinas promove a valorização dos produtos da Agricultura Familiar e da Agroecologia Mineira junto à sociedade, além de impulsionar o comércio e a geração de empregos temporários. E assim, motivar a buscar por novas alternativas e tecnologias nos pós pandemia para o setor produtivo familiar”, diz o presidente da Fetaemg.

Programação

Além da feira que acontece ao longo de todo o dia, o evento também vai oferecer palestras e oficinas aos expositores sobre temas como: A importância do Movimento Sindical para o Trabalhador Rural; Mudanças climáticas; Direitos previdenciários na comercialização; Organização financeira dentro das atividades rurais; Cooperativismo e Associativismo; Utilização de bioinsumos; Habilitação sanitária para as Agroindústrias Familiares; dentre outros.

O projeto Educação para o Campo também será realizado, recebendo as Escolas Famílias Agrícolas (EFA), Institutos Federais, escolas municipais e estaduais, de Ensino Técnico e Universidades. “O objetivo é possibilitar que estudantes e professores ampliem seus conhecimentos sobre o campo, numa troca de conhecimentos sobre o que é e o que produz a agricultura familiar”, explica Vilson.

Para participar do evento, os ingressos poderão ser adquiridos no site do Sympla ou na bilheteria do Expominas por R$14,00 (inteira) e R$7,00 (meia entrada para público específico – estudantes e idosos acima de 60 anos).

SERVIÇO

AGRIMINAS 2024

Data: de 8 a 12 de maio, quarta a domingo

Horário:

08/05: 10h: Solenidade de Abertura Oficial da 15ª AGRIMINAS (Convidados) /

15h às 22h: Feira aberta ao público

09/05: 14h às 22h: Feira aberta ao público

10/05: 14h às 22h: Feira aberta ao público

11/05: 8h às 22h: Feira aberta ao público

12/05: 8h às 17h: Feira aberta ao público

Local: Expominas

Av. Amazonas, 6200 – Gameleira, Belo Horizonte – MG,

Ingressos: R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia entrada), por dia

Vendas: pelo Sympla ou na bilheteria do Expominas nos dias da Feira

Entrada franca para crianças até 12 anos

Informações: www.fetaemg.org.br/agriminas2024