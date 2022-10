“QUE SIMPATIA!” Ziraldo se entusiasma com Festival de Cinema de Minas Gerais

DA REDAÇÃO – “Que simpatia!” É assim que Ziraldo tem reagido sempre que vê algo que lhe agrada muito. Da mesma forma, pode ser um “Que antipatia”! Ele deu um entusiasmado “Que simpatia!” para o 2° FECI – Festival de Cinema de Minas Gerais, que está acontecendo e terá sua final no dia 24 de outubro, no Cine Itaúna, bem no dia do seu aniversário de 90 anos.

Quem conta é o cartunista Camilo Lucas, que faz parte da organização do 2° FECI, e esteve no Rio no início de setembro, tendo visitado Ziraldo para lhe contar as novidades: ““Que simpatia” ou “que antipatia” tem sido a forma como Ziraldo expressa seu agrado pelas coisas que estão acontecendo. Tive o prazer de visitá-lo e tomar café com ele no início deste mês, em sua casa, e quando fui mostrando as artes do 2° FECI e contando o que estava acontecendo – o fato de os filmes serem produzidos por crianças, a abrangência das cidades do interior no entorno de Caratinga, a homenagem a ele através do tema do concurso e por aí vai – os “que simpatia!” foram se enfileirando”, disse Camilo Lucas.

“É muito bonito tudo isto que vocês estão fazendo em minha cidade”, disse Ziraldo. Ele não poderá estar presente, mas desejou muito sucesso, e vamos mandar para ele todo o feedback do evento, inclusive os filmes selecionados para a final.

“Ziraldo é fonte de inspiração artística para todos nós, Caratinguenses, por tudo o que ele representa para a arte do Brasil e do mundo. É com muito orgulho que lhe rendemos esta humilde homenagem em seu aniversário, e é com muita felicidade que vemos sua alegria com nossa iniciativa. Vida longa ao mestre Ziraldo!”