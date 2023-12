Que lição levaremos para 2024?

“Mais um ano vem… mais um ano vai. E o que fica de lição?”

Como já dizia Cazuza, “O tempo não para”. Dessa forma, estamos nos encaminhando para mais um final de ano, mais 365 dias de nossas vidas estão ficando para trás.

Nesse ano de 2023, muitos de nós choramos, sorrimos, passamos por dificuldades, fomos surpreendidos por coisas boas e, infelizmente, por coisas ruins também. Em 2023, todos nós passamos por momentos ruins e por momentos bons, muitos de nós ficaram muito felizes, mas, também, muitos de nós foram tomados por momentos de muita tristeza. De qualquer modo, em 2023, todos nós vivenciamos vários momentos que podem ter marcado profundamente nossas vidas.

Nesse ano de 2023 todos nós erramos e acertamos, mas, será que aprendemos e amadurecemos com todas as coisas que vivenciamos em 2023?

Além da bela dádiva de viver, e de podermos desfrutar de nossos dias, como nos diz o conhecido ditado em latim “carpe diem”, deveríamos, também, buscar aprender com todas as coisas que fazemos em todos os dias de nossa vida. Aprender com os erros, e também com os acertos. Aprender com o que vivenciamos e com as coisas que observamos as outras pessoas fazerem.

A sabedoria que a idade nos traz com o passar dos anos só se torna real quando buscamos aprender com todas as coisas que vivenciamos, quando tiramos lições de nossas vivências diárias, quando prestamos atenção em tudo o que estamos fazendo, errando ou acertando. Tal sabedoria não vem somente com o passar galopante dos dias e anos, mas sim do conhecimento e aprendizado que acumulamos através de nossas vivências diárias.

Mais um ano está chegando ao fim e outro já está chegando, vindo a toda velocidade em nossa direção e, diante disso, o que aprendemos em 2023 que levaremos de lição para 2024? No ano de 2023, quais aprendizados adquirimos que farão com que a nossa vida seja melhor ou, pelo menos, “mais fácil”, em 2024? O que aprendemos sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, ou sobre nós mesmos, em 2023, que fará com que sejamos pessoas diferentes do que fomos em 2023?

A vida, e os anos, não podem ser somente uma sucessão interminável de dias iguais, cheios de ações e situações repetitivas. Pelo menos, não deveria ser assim.

Que em 2024 venhamos aprender a desfrutar de nossos dias, aprender com todas as situações, crescer e amadurecer um pouquinho a cada dia que passar, para que não venhamos viver nossa vida inteira baseada em uma sucessão de dias, e anos, completamente repetitivos e desestimulantes, pois, a vida é muito mais do que uma série de dias, meses, e anos, que se sucedem ininterruptamente sem um propósito.