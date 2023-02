Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Rede de energia ampliada na região

As obras de melhoria na infraestrutura e distribuição de energia elétrica de duas subestações em Governador Valadares foram finalizadas no mês de janeiro. Além de Governador Valadares, os clientes das cidades de Alpercata e Periquito também vão perceber a melhoria na qualidade do fornecimento de energia. As obras aumentaram o desempenho do sistema elétrico e a capacidade de conexão de novos clientes. Só a nova subestação Governador Valadares 5 vai possibilitar um incremento de 50 MVA de energia na região, o suficiente para atender uma demanda de 100 mil clientes. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

JF quer empréstimo de R$ 420 mil

A Prefeitura de Juiz de Fora busca a autorização da Câmara Municipal para contratar, junto ao Banco Latino-americano de Desenvolvimento, um empréstimo de R$ 420 milhões. Para isso, no último dia 9 de janeiro, a prefeita Margarida Salomão encaminhou para o Legislativo um texto que trata do tema. Segundo a PJF, os recursos são necessários para o custeio de grandes obras de infraestrutura na cidade e o enfrentamento a problemas históricos de enchentes e alagamentos nos bairros Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, Linhares e na Rua Cesário Alvim. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Bom Pastor é destaque hospitalar

O Hospital Bom Pastor de Varginha foi destaque mais uma vez entre as unidades hospitalares participantes do Projeto Saúde em Nossas Mãos. As ações são contínuas e o monitoramento ocorre mensalmente pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP). Em dezembro, o HBP não teve nenhuma Infecção no Trato Urinário – ITU em pacientes internados na UTI. E esse é um dos indicadores monitorados no Projeto, cujo objetivo principal é a redução das infecções nas UTIs em no mínimo 30% e sustentar a melhoria. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Bebês necessitam de doação de leite

“Pedimos a todas as mamães que estão amamentando, e que tenham excedente de leite, que nos ajudem a salvar a vida dos bebês prematuros da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal da maternidade e de outros hospitais parceiros. Além disso, se você tem alguma amiga que também está amamentando, convide-a para nos ajudar”. O apelo da psicóloga e coordenadora do Banco de Leite Humano (BLH) da Maternidade Odete Valadares, Maria Hercília Barbosa, busca sensibilizar lactantes de Belo Horizonte e demais cidades do estado para ajudarem a salvar a vida dos filhos de mulheres que não podem amamentar. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Filme gravado em Patrocínio estreia

Foi exibido na semana que passou o curta-metragem “Com amor, Andrade” que foi lançado em Patrocínio. A produção foi totalmente ambientada e gravada na cidade. A ideia surgiu em 2021 e as gravações aconteceram em 2022, com mais de 100 pessoas envolvidas na produção. O enredo acompanha a vida de Flora, jovem museóloga que tinha uma vida pacata até a chegada de um misterioso fotógrafo na cidade. Segundo o diretor do filme Ítallo Vieira, gravar o filme em Patrocínio, município em que nasceu, também foi uma responsabilidade com a cidade e com a população. Monumentos e espaços icônicos da cidade se destacam nas telas da produção. (Jornal de Patrocínio)

Consultas acompanhadas online

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza uma importante ferramenta para acompanhamento da agenda de consultas médicas em diversas especialidades. A novidade tem o objetivo de promover mais transparência e informação precisa sobre o fluxo de atendimentos especializados. Neste primeiro momento, o usuário terá acesso as informações referentes às consultas especializadas para Sete Lagoas através do link: https://saude-gmus.setelagoas.mg.gov.br/consultalistadeespera. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Instituto de Olhos inaugurado em Sabará

A Prefeitura oficializou a instalação e implantação do Instituto de Olhos no “Prédio Público Almerinda de Oliveira Santos” em Sabará. No local será possível a realização de consultas oftalmológicas para adultos e crianças, como de retina, córnea, estrabismo, glaucoma, plástica ocular, além de procedimentos a laser, tratamento de ceratocone, cirurgias de catarata e todos os exames oftalmológicos. O atendimento é 100% SUS. Os encaminhamentos são feitos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS – Postos) do município. (Sabará Notícias)