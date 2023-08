Prefeitura terá projeto sócio-esportivo nos ginásios municipais

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e da Superintendência de Esportes iniciará neste mês de agosto, o “Projeto Maluquinhos por Esporte”, que ofertará, de forma gratuita, a crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, escolinhas esportivas nos ginásios municipais Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro e Professor Raymundo Anselmo no bairro Anápolis.

O projeto contará com iniciação esportiva nas modalidades de basquete, handebol, futsal e xadrez no sexo masculino e feminino, e para participar as crianças e adolescentes deverão estar matriculados na rede pública municipal e estadual de ensino. As inscrições acontecerão de forma presencial a partir da primeira quinzena de agosto, data que se dará o retorno do calendário escolar, e haverá visita as escolas para divulgação do projeto.

O objetivo do “Projeto Maluquinhos por Esporte” é oportunizar de forma gratuita para crianças e adolescentes, iniciação esportiva visando à ocupação do tempo ocioso através de práticas esportivas saudáveis e auxiliar na formação de base de diferentes esportes no município de Caratinga.