Lar dos Idosos promove mais uma edição da feijoada beneficente

CARATINGA – O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha realizada no domingo (28), mais uma edição da Feijoada Beneficente. A feijoada completa será servida no horário das 11h às 14h, com shows de Paulo César e Cristiano e do Trio Chega Mais.

Edgar Nunes, o Bizuca, explica que o evento é fundamental para arrecadar fundos para a instituição. “Para ajudar o asilo a ficar em dia com as suas contas, porque nós gastamos aqui três sacos de feijão e três sacos de arroz por mês, açúcar e outras despesas com médico, remédios e fraldas. Precisamos dessa ajuda, comprando esse ingresso, vindo comer essa feijoada deliciosa, no valor só de R$ 25. Uma feijoada barata, acessível. Tem música ao vivo, dança, uma cervejinha, uma cachacinha boa”, destaca.

Ainda há ingressos disponíveis. O tradicional evento é um chamado a solidariedade. “Espalhamos ingressos pela rua, com a Sociedade São Vicente de Paulo, 900 ingressos. Também com os amigos, então, esperamos que todos eles vendam. E aqui na portaria também é possível comprar, na modalidade que você pode consumir no local e também levar para casa”.

Para quem deseja conhecer o trabalho que é realizado e também contribuir com o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, pode entrar em contato pelo 3321-2426, falar com Silvana. “Tudo o que puder doar, recebemos com maior prazer e amor, para cuidar dessas pessoas idosas, que na vida sofreram trabalhando. Tem filhos que colocam o pai ou a mãe aqui, que vê no início e depois some. Isso é muito triste. O que puder proporcionar para eles, é muito gratificante para nós”, finaliza.