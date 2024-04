Imóvel incendiado no bairro Santa Cruz

Móveis, utensílios e eletrodomésticos foram consumidos pelas chamas

CARATINGA – Um incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiro Militar, no final da manhã dessa quarta-feira (24), em um apartamento, na rua Doutor Didico, no bairro Santa Cruz. Os moradores do imóvel perderam tudo, pois móveis, utensílios e eletrodomésticos foram consumidos pelas chamas

Segundo o sargento Anderson, chegou a informação para os bombeiros que uma casa estava pegando fogo e dentro teria dois moradores cadeirantes. Quando os bombeiros chegaram ao local, foram informados que os cadeirantes residiam na casa debaixo e tinham sido levados para fora.

Dentro da residência em chamas não havia vítimas, então os bombeiros militares iniciaram o trabalho de combate até a extinção do foco maior. “Logo após foi feito rescaldo e jogamos água até extinguir da fumaça”, explicou o sargento Anderson.

Ainda de acordo com o sargento dos bombeiros militares, apesar de não haver risco eminente, o apartamento só seria liberado para os moradores após uma avaliação da Defesa Civil

O motivo do incêndio será investigado entre os moradores, mas o foco maior estava em um dos quartos perto de um colchão.

No local moram cinco pessoas, incluindo duas crianças de quatro e sete anos.

Quem puder ajudar de alguma forma, já que a perdeu, praticamente, tudo, pode fazer uma doação de qualquer valor no PIX de Giovani Teles Alves, que é o número de telefone 33998719906.