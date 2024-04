Dr. Giovanni é o mais citado na zona rural, enquanto Rogério foi o mais mencionado pelos moradores da área urbana

CARATINGA – O DIÁRIO publica na edição desta sexta-feira (26) pesquisa eleitoral para avaliação dos pré-candidatos à prefeito de Caratinga. A coleta de dados aconteceu entre os dias 17 e 21 de abril de 2024.A pesquisa está registrada junto à justiça eleitoral com o número MG-00545/2024. Os resultados encontrados demonstram a tendência atual nas comunidades urbanas e comunidades rurais. Dr. Giovanni (PL) é o mais citado na zona rural, enquanto Rogério Soares (REPUBLICANOS) foi o mais mencionado pelos moradores da área urbana.

A PESQUISA

Pesquisa quantitativa com aplicação de questionário estruturado seguindo uma amostragem aleatória estratificada representativa da população residente no município de Caratinga, com 16 anos ou mais de idade. A amostragem é realizada em dois estágios, sendo que o primeiro consiste na estratificação da amostra proporcionalmente ao número de habitantes com 16 anos ou mais de idade dentro de cada área geográfica intramunicipal. No segundo estágio, para cada área geográfica, os entrevistados são selecionados respeitando-se quotas proporcionais controladas por sexo e faixa etária. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro: De acordo com o número de entrevistados (422), a margem de erro é de 4,75% e o nível de confiança da pesquisa de 95%. O plano amostral consiste de quotas proporcionais as existentes no universo de acordo com as variáveis Área Geográfica, Sexo e Faixa Etária. Para essa pesquisa Escolaridade e Renda Familiar não são controladas nas quotas. Área Geográfica: distribuição proporcional aos setores censitários do IBGE. Faixa Etária: 16 a 24 anos 12,40%; 25 a 34 anos 18,9%; 35 a 44 anos 19,80%; 45 a 59 anos 26,30%; 60 anos ou mais 22,60%. Sexo: masculino 47,1% e feminino 52,9%. Fonte: Censo IBGE 2022; A coleta realizada nos seguintes bairros e distritos do município de Caratinga: Esplanada, Santa Cruz, São Cândido, Santa Zita, Anápolis, Nossa Senhora Aparecida, Manoel Ribeiro Sobrinho, Limoeiro, Salatiel, Centro, Esperança, Santo Antônio do Manhuaçu, Zacarias, Santo Antônio, Sapucaia, Santa Efigênia de Caratinga, Santa Luzia de Caratinga, Cordeiro de Minas, Floresta, Rodoviários, Maria da Glória, Nossa Senhora das Graças, Patrocínio de Caratinga, Dário Grossi, Doutor Eduardo, José Moysés Nacif, Dom Lara, São João do Jacutinga, Dom Modesto, Rafael José de Lima.

A pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma relação com os nomes dos candidatos pelo entrevistador, apurou-se um percentual nas comunidades urbanas e rurais 19,7% e 6,6% respectivamente e transformados em votos válidos, separando as comunidades rurais e urbanas, Dr. Giovanni obteve 29,78% dos votos válidos na área urbana e 47, 76% na área rural, assim empatando estatisticamente com Rogério na área urbana e vencendo com folga seus oponentes na área rural.

O segundo lugar nas pesquisas foi o empresário e pré-candidato Rogério Soares que obteve 15,6% na área urbana e 2,1% na área rural. Transformados em votos válidos, separando as comunidades rurais e urbanas, Rogério Soares obteve 30,17% dos votos válidos na área urbana e 15,67% na área rural, estando à frente de Dr. Giovanni na área urbana e perdendo na área rural.

Em terceiro lugar ficou o pré-candidato do PDT Professor Pedro Leitão, que obteve 11,4% na área urbana e 2,1% na área rural. Transformados em votos válidos, separando as comunidades rurais e urbanas, Pedro Leitão obteve 22,05% dos votos válidos na área urbana e 15,67% na área rural, com a diferença 7,73% na área urbana para Giovanni e empatando com Rogério na área rural.

Em quarto, o pré-candidato Marcos Inácio (União Brasil), que obteve os mesmos percentuais tanto na área urbana como na área rural com 2,6%, que transformados em votos válidos, separando as comunidades rurais e urbanas, Marcos obteve 5,03% dos votos válidos na área urbana e 19,40% na área rural, sendo o segundo mais citado na área rural, superando Rogério Soares e Pedro Leitão.

Em quinto, o pré-candidato do União Brasil, Dayvid da Academia, obteve intenção de votos só na comunidade urbana com 4,0%, que transformados em votos válidos, separando as comunidades rurais e urbanas, Marcos obteve 7,73% dos votos válidos na área urbana superando Marcos Inácio na área urbana.

Já Johny Claudy, que obteve intenções de votos só na área urbana, somou 1,7% que transformados em votos válidos seriam 3,3% no total da área urbana. E Júlio Ribeiro obteve intenções de votos na área urbana 0,97% dos votos válidos e 1,5% dos votos válidos na área rural.

Um dos fatos que percebe pelas primeiras pesquisas a cinco meses das eleições, que os candidatos começam a serem precificados nas comunidades urbanas e ainda pouco nas áreas rurais, visto alguns pré-candidatos não terem nenhumas citações de seus nomes. Assim nomes conhecidos e que já disputaram outras eleições tem melhor percepção do eleitorado, que podem melhorar com a comunicação das campanhas eleitorais chegarem nos distritos através de reuniões, dos cabos eleitorais, dos candidatos a vereadores, da imprensa local e das mídias sociais dos próprios candidatos.