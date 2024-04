Polícia Militar prende autor de receptação e recupera moto furtada

A Polícia Militar prendeu na noite dessa quinta-feira (25) um indivíduo de 20 anos pelo crime de receptação.

A prisão ocorreu na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga.

Com o autor foi encontrada uma motocicleta Factor, de cor preta.

Autor foi abordado na condução da moto e ao ser verificado nos sistemas do estado foi constatado que a moto teria sido furtada em data anterior, na cidade de Vermelho Novo.

O homem foi preso, a moto foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado.