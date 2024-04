Campus II do UNEC sedia 1ª edição do evento de Cross Training Maluquinho Games

CARATINGA – A Valquíria Silva tem 35 anos e veio de Ipatinga para participar da 1ª edição do evento de Cross Training “Maluquinho Games”, que aconteceu nas dependências do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, na Unidade II.

“Eu sou coach de CrossFit no Vale do Aço e a gente está sempre por dentro das competições que rolam na região, por isso eu decidi participar. Esse evento é muito importante, a adesão da galera também, afinal, quanto maior a visibilidade mais as pessoas vão entender que esse é um esporte para todos. Por exemplo, tem pessoas, aqui, “do iniciante ao avançado”, e isso é bem interessante para essa prática esportiva”, completou Valquíria.

A realização se tornou um verdadeiro ponto de encontro dos esportistas, contribuindo para que o público interagisse e compartilhasse a paixão pelo esporte.

A Cíntia Oliveira (mais conhecida como Cica) é influenciadora digital do Cross. Ela saiu de Barbacena para prestigiar o “Maluquinho Games” e acabou se tornando uma atração a parte!

“Achei todo mundo muito educado e caloroso e o ‘Maluquinho Games’ é o primeiro da região, então, é Caratinga valorizando o esporte nesta modalidade que vem crescendo e todo o território brasileiro. Para quem não sabe, o Brasil é o segundo maior país no mundo com praticantes de CrossFit. Eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais como embaixadora do esporte”, disse Cica.

Foi um sábado (20) inteiro de muita garra, competição, empolgação, diversão, troca, incentivo, apoio e conquistas.

“Foram oito meses de preparação até chegar neste dia. Nós tivemos o apoio de todos os boxes da cidade; de pessoas que produzem, que organizam eventos em outros estados – por exemplo, hoje a gente conta com a presença do João Paulo Jesus (que é um dos organizadores do 2º maior campeonato de CrossFit do Brasil) –; e a gente tem aqui mais de 250 atletas inscritos (sendo 170 de fora de Carartinga)”, pontuou o idealizador e organizador do evento, Heyder Campos.

Desde a organização até as disputas, estavam muitos alunos do curso de Educação Física do UNEC.

“Nós ficamos muito satisfeitos com a organização de um evento desta dimensão. Então quando nós temos a oportunidade de trazer os nossos alunos para participarem desta experiência – vendo: como se organiza um evento; como as coisas acontecem; como se dá a interação dos atletas intermediários, iniciantes, avançados; como funciona toda essa dinâmica –; nós agregamos valores pois sabemos que isso é de grande valia no aprendizado dos nossos acadêmicos. Logo, essa é mais uma vantagem para o nosso curso”, acrescentou o professor do curso de Educação Física do UNEC, Amarildo César Oliveira.

Além deles, para validar cada prova, tinham várias equipes de arbitragem, os “judges”, conferindo, cronometrando e avaliando cada segundo, cada repetição e o padrão de qualidade do movimento para compor um “score de pontuação” do atleta que participou de cinco provas (sendo quatro classificatórias mais a final).

A estrutura que o Campus II do Unec tem à disposição para competições como essa chamou a atenção. “A Fundação Educacional de Caratinga se sente lisonjeada por ter sido escolhida como sede deste evento. Nós temos, aqui, uma excelente estrutura – poderíamos até chamá-la de ‘Vila Olímpica’. Temos o Ginásio Poliesportivo, com quadras; o campo; arquibancadas; tudo que é necessário para receber eventos desse porte. Então, esse apoio que estamos dando nos deixa muito felizes”, reforçou o diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra.

Capacidades físicas diferentes: aeróbica, força, resistência, potência, agilidade… É esse conjunto que montou o melhor resultado dos melhores atletas e das melhores equipes.

Além das estruturas dedicadas à prática esportiva, o evento contou com Praça de Alimentação, espaço kids e, ao final, teve até show.