Emboscada na zona rural de Santa Rita de Minas

Duas pessoas morreram. A motivação está ligada ao tráfico de drogas

SANTA RITA DE MINAS – Uma emboscada resultou em duas mortes, inclusive de um dos autores. A outra vítima é um trabalhador que seguia para a colheita de café e que não seria alvo da ação criminosa. O fato foi registrado na manhã desta quinta-feira (25). No córrego do Lage, zona rural de Santa Rita de Minas. Os levantamentos preliminares da Polícia Militar apontam que o crime foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas.

O crime

Nove pessoas saiam da zona rural de Santa Rita de Minas com destino a Santana do Tabuleiro, distrito de Raul Soares, quando foram parados por quatro homens efetuando disparos de arma de fogo. Além do condutor estavam também outros oito ocupantes, todos oriundos da cidade de Salvador/BA. Eles seguiram parar trabalhar na colheita de café.

Testemunhas que estavam na Kombi relataram que próximo à entrada da via vicinal principal, eles deparam com o autor e também vítima, identificado como Matheus P. Rocha, de 26 anos, no meio da estrada. O rapaz usava colete balístico e balaclava (touca), portando uma pistola e ao notar a aproximação do veículo, começou a atirar.

Além do jovem que estava com colete, foram visualizados outros dois ou três indivíduos, ainda não identificados. Ele foi alvejado com diversos disparos na região da cabeça e tórax, e veio a óbito no local. Matheus foi encontrado na lateral da via, indicando que ele foi morto no meio da pista e depois foi arrastado.

A outra vítima fatal é um jovem, chamado Paulo N. Neto, 25 anos, oriundo da Bahia, que estava no banco do carona da Kombi. Ele foi atingido por cerca de três disparos na região da cabeça e tórax, tendo falecido no local.

Durante os trabalhos periciais foi localizado na cintura da vítima que estava no carona da Kombi, uma porção de maconha. Os outros ocupantes da Kombi saíram correndo quando perceberam os disparos.

Informações apuradas dão conta que o condutor da Kombi também estava armado e reagiu efetuando disparos contra o jovem que estava de colete. O condutor da Kombi, e suspeito do crime, evadiu do local e até o fechamento dessa edição não havia sido localizado.

Motos e capacetes encontradas

Durante a verificação nos arredores, foram localizadas duas motocicletas usadas no crime, sendo elas apreendidas e removidas para o pátio credenciado. Uma delas possuía queixa furto e a outra estava com chassi raspado.

As motocicletas apreendidas estavam em uma estrada coberta de vegetação, próxima ao local dos fatos, com quatro capacetes, indicando que poderiam ser o mesmo número de autores do crime.

Foi relatado aos militares que os autores fugiram a pé, em meio a vegetação, em sentido diverso do condutor da Kombi. Até o final desta edição, equipes da PM estavam empenhadas na busca de informações para identificar e prender os autores. Levantamentos preliminares apontam que a motivação do crime está ligada ao tráfico de drogas.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local recolhendo diversos objetos, inclusive cápsulas de bala calibre 9mm. Investigadores da PC e o delegado Sávio Moraes também estiveram no local do crime.