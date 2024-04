Morte de empresário: Viúva é considerada inocente pelo tribunal do júri

IPANEMA (MG) – O Tribunal do Júri da Comarca de Ipanema considerou a viúva como inocente no assassinato do empresário Odil Valentim Júnior, 46 anos, ocorrido em dezembro de 2022. A decisão do julgamento foi na noite desta quarta-feira, 24/04.

Sob um forte esquema de segurança e com a presença de familiares e populares, o julgamento da viúva começou na manhã de quarta, no Fórum de Ipanema.

Ao longo do dia, aconteceram os debates entre a acusação, representada pelo Ministério Público, e a defesa da mulher do empresário. Ao votarem os quesitos, o corpo de jurados concluiu pela absolvição da ex-companheira.

O CASO

No dia 16 de dezembro de 2022, por volta de 1h30 da madrugada, Odil Valentim, 46 anos, foi assassinado com golpes de instrumento corto-contundente no interior de sua residência, enquanto dormia com a esposa e seus dois filhos de 17 e 10 anos.

A esposa da vítima alegou ter sido acordada por um homem não identificado, o qual a retirou da cama, colocando algo em sua boca e nariz, fazendo-a perder a consciência, enquanto que os filhos estavam em outro quarto.

A viúva ainda afirmou ter recobrado a consciência já no quarto dos filhos, deitada no chão, e a porta daquele quarto estava trancada por um trinco na parte externa. Ao saírem do quarto, após a chegada de familiares, depararam com o corpo da vítima caído entre a cama e a parede do quarto, sem vida.

Em abril do ano passado, as investigações da Polícia Civil resultaram com a prisão dos suspeitos (a viúva e um amante dela) decorrente cumprimento de mandado de prisão preventiva.

O julgamento dos dois foi desmembrado. Nesta quarta, a mulher foi julgada e considerada inocente pelo Tribunal do Júri.

Fonte: Portal Caparaó