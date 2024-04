A professora de língua portuguesa, Thaís de Lima Rodrigues, leciona na Escola Estadual Isabel Vieira. Ela desenvolve temas com os alunos, dentre eles, a poesia. Na edição de hoje, publicamos duas dessas poesias. As poetas são as alunas Paolla Martins da Silva e Maria Rita Martins Nascimento.

Amor e saudade

Quando chega a noite fria

Ouço aquela melodia

Que tu cantavas, enquanto eu dormia

Quando de ti estava perto

Sorria de peito aberto

Mas agora a solidão

Torna-se minha companhia

Enquanto meu coração

Sangra em grande agonia

Sinto falta dos teus braços

Que me envolviam em abraços

Foi-se embora o meu amor

E só me restou a dor

Paolla Martins da Silva – 2º B Professora: Thaís de Lima Rodrigues Escola Estadual Isabel Vieira

Era amor?

Era amor o que sentíamos?

Ou era apenas invenção?

Sinto que tanto progredimos

Para no fim,

Tornarmos esse sentimento vão!

Todos os dias ao acordar,

Sinto falta de ver seu olhar,

Do seu jeito único de abraçar

E principalmente

Da sua indecência

De me amar…

Queria eu, poder mudar o destino

Mudar essa realidade tão cruel!

Voltar a ser aquele menino,

Que sempre a você foi fiel.

Desse sentimento que tanto procurei

Agora só restam lembranças

Em meio a tantas lembranças,

Quando finalmente o achei!

Maria Rita Martins Nascimento – 2º B Professora: Thaís de Lima Rodrigues Escola Estadual Isabel Vieira