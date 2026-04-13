Vídeo flagra momento em que porco ataca o próprio dono em Joaíma

Rotina tranquila de uma propriedade rural na comunidade de Viração, em Joaíma, até que…

Um criador de porcos da região acabou sendo derrubado por um porco que estava do lado de fora do chiqueiro.

Segundo vimos, o animal deu uma cabeçada no corpo do produtor, que chegou a ser levantado e caiu ao chão logo em seguida.

Apesar do impacto e do susto, ele não sofreu ferimentos.

A situação foi inusitada sim, mas terminou bem. Na lida diária com os animais, especialmente em propriedades rurais, esse tipo de ocorrência pode acontecer, mas nao esperávamos de um suíno e de forma tão repentina — mas felizmente, desta vez, sem maiores consequências.

Apenas o clima entre os dois que não deve estar muito bom agora.

Fonte: Diário de Araçuaí