Manhuaçu mobiliza população em Dia D de Vacinação contra a gripe

O último sábado, 11 de abril, foi marcado por uma intensa mobilização em prol da saúde pública em Manhuaçu. O Dia D de Vacinação contra a Gripe movimentou todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, mas o grande destaque ficou para a ação concentrada na Praça Cinco de Novembro, que transformou o coração da cidade em um polo de cuidado e lazer para as famílias.

A presença do Vacimóvel foi o diferencial, facilitando o acesso à imunização em um local de grande fluxo. Além das vacinas, a Secretaria Municipal de Saúde ofereceu uma série de serviços gratuitos à população, incluindo: aferição de pressão arterial; sessões de auriculoterapia; e orientações preventivas com profissionais de saúde.

Enquanto os adultos cuidavam da saúde, as crianças puderam aproveitar uma rua de lazer montada especialmente para o evento. Com direito a pipoca e algodão doce, o ambiente lúdico ajudou a tornar o momento da vacinação menos tenso para os pequenos.

Público-Alvo

A campanha de imunização teve focos específicos. A vacina contra a Gripe (Influenza) foi destinada aos grupos prioritários: pessoas com mais de 60 anos, gestantes, puérperas e crianças menores de 6 anos. Paralelamente, a equipe de saúde reforçou a proteção dos jovens com a oferta da vacina contra a Dengue, voltada para adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.

O Secretário de Saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau, acompanhou as atividades na Praça Cinco de Novembro e reforçou o compromisso da gestão com a prevenção. “Ações como esta são fundamentais para aproximar a saúde da nossa comunidade. O Dia D é um chamado para que as famílias entendam que a prevenção é o melhor caminho. Manter o cartão de vacinação em dia não é apenas uma proteção individual, mas um ato de responsabilidade coletiva que evita a sobrecarga dos nossos hospitais e protege os mais vulneráveis”, destacou Estanislau.

Fonte: Portal Caparaó