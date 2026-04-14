No dia do aniversário, “Pequeno Gigante Santa Rita de Minas” conquista cinturão e se destaca no Jiu-Jitsu

Representando a equipe RD Centro de Treinamento, Luiz Gustavo teve desempenho dominante ao conquistar o ouro em sua categoria

DA REDAÇÃO – O dia 12 de abril de 2026 ganhou um significado especial para Luiz Gustavo Rodrigues da Silva. Ao completar 11 anos, o jovem atleta transformou a data em um marco na carreira ao se destacar no Campeonato Mineiro da FJJEMG, realizado em Timóteo.

Representando a equipe RD Centro de Treinamento, sob orientação dos professores Rodrigo e Duda, Luiz Gustavo teve desempenho dominante ao conquistar o ouro em sua categoria, considerando idade, faixa e peso. No entanto, o maior desafio veio na sequência, durante o Desafio Kids (Absoluto).

Mesmo enfrentando adversários mais pesados e com graduação superior, o atleta de Santa Rita de Minas demonstrou maturidade e técnica. Na final, encarou um competidor com amplo histórico de conquistas no cenário mineiro. Com eficiência, conseguiu a finalização por estrangulamento, garantindo o cinturão da categoria.

A conquista em Timóteo marca o início de uma sequência de competições importantes. Ainda neste mês de abril, Luiz Gustavo disputa novo cinturão no Minas Beach. Em maio, participa de competição da JJFA, em Belo Horizonte. Já em junho, enfrenta o Campeonato Brasileiro da CBJJ, em São Paulo, considerado um dos principais eventos da modalidade na categoria infantil.

Apesar dos resultados expressivos, o atleta ainda busca apoio para custear a participação nas competições. A equipe destaca que parcerias com a iniciativa privada são fundamentais para viabilizar a continuidade do projeto esportivo, que já projeta o nome de Santa Rita de Minas no cenário estadual e nacional.

Interessados em apoiar o atleta podem entrar em contato por meio das redes sociais da equipe RD Centro de Treinamento.